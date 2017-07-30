Печи на угле – самый разумный выбор

Экономить можно по-разному – к примеру, просто механически урезать все расходы, однако гораздо лучший результат дает оптимизация затрат, позволяющая снизить нагрузку на семейный бюджет, не жертвуя при этом эффективностью или комфортом. Именно такую возможность предоставляют Вам печи на угле – хороший антрацит стоит заметно дешевле дизельного топлива, однако практически не уступает ему по теплоотдаче. На это можно возразить, что дрова стоят еще дешевле. Безусловно, это так, однако нужно учитывать, что одна закладка дров прогорит всего лишь за час, тогда как такое же количество антрацита будет гореть в десять раз дольше, стабильно выделяя тепловую энергию для нагрева жидкости в системе отопления. Именно экономичная технология долгого горения, а также неприхотливость в эксплуатации делают угольные печи и котлы наиболее подходящим вариантом для отопления домов и коттеджей за городом.

Для дома и коттеджа – печи на угле

Помогает экономить и то, что твердотопливное отопительное оборудование весьма универсально. Хотя антрацит и рекомендуется в качестве основного топлива, теплогенератор без особых проблем будет работать и на дровах либо брикетах – разумеется, их придется гораздо чаще подбрасывать в топку, а также увеличится выход шлака и золы, поэтому зольниковую камеру также придется чистить чаще. При использовании высокосортного угля автоматика подбирает самые оптимальные параметры работы, чтобы добиться наиболее полного сгорания, благодаря чему предотвращается осаждение сажи на поверхности теплообменника, снижается количество шлака, а отопительное оборудование не так часто нуждается о чистке от золы. Впрочем, благодаря съемным колосниковым решеткам у большинства современных моделей этот процесс не требует больших трудозатрат и занимает совсем немного времени. Для большого частного дома Вы можете купить автоматический угольный котел – например, серии ZOTA Стаханов, у которого процесс подачи топлива полностью механизирован. Вы наполняете углем внешний бункер емкостью 500…600 литров, из которого он затем порциями перемещается в топку. Управляет автоподатчиком электронный модуль управления, который также оборудован хронотермостатом и способен осуществлять погодозависимое регулирование температуры. Просто спросите у консультанта «OgerCompany», какие возможности для экономии предоставляют печи на угле – за счет наиболее продолжительного процесса горения и высокой теплотворной способности антрацита они расходуют меньше всего топлива на единицу тепловой энергии.

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