Первичную Проверку на ВИЧ Можно Провести в Домашних Условиях

mavit
Автор: mavit Апрель 10, 2018 02:44

Первичную Проверку на ВИЧ Можно Провести в Домашних Условиях

ВИЧ-инфекцию называют чумой XXI века. По официальным данным смертельно опасный вирус иммунодефицита унес жизни более 27 миллионов человек по всему миру. Люди, которые живут с ВИЧ, но не знают об этом, представляют для общества большую опасность. Оказывая препятствие на пути к своему лечению, они повышают вероятность дальнейшего распространения вируса.

Как Выявить ВИЧ-инфекцию в Домашних Условиях

Несмотря на прогресс в области медицины, многие граждане до сих пор бояться проходит тест на ВИЧ. Они связывают это с большим количеством неудобств. Неуверенность в себе, отсутствие возможности обратиться врачу, желание сохранить анонимность и развитие стигматизации ‒ преодолеть эти и другие барьеры поможет экспресс тест на распознавание ВИЧ, проведенный в домашних условиях.

За последние годы он получил широкую популярность. Это обусловлено тем, что человек может провести его в удобном месте и в удобное время. Экспресс тесты классифицируются на две группы: определение наличия антител к вирусу и определение наличия белков (маркеров), характерных для антител. Забор производится с помощью крови или слюны. Результат может быть трех видов:

  • положительный результат ‒ наличие маркеров;
  • отрицательный результат ‒ отсутствие маркеров;
  • сомнительный результат ‒ подлежит перепроверке.

Длительность процедуры ‒ от 5 до 20 минут. Факт заражения инфекцией может быть выявлен спустя месяц после попадания возбудителя в организм человека. Диагностика определяет наличие вируса даже в инкубационный период. Достоверность результата составляет 99,9%.

В Каких Случаях Необходим Экспресс Тест

Пройти экспресс тест на ВИЧ необходимо лицам, которые:

  • занимались незащищенным сексом с носителем вируса;
  • могли заразиться из-за инъекционного употребления наркотиков;
  • в ближайшее время планируют зачатие ребенка;
  • делали тату или пирсинг в сомнительных салонах;
  • делали маникюр/педикюр без обработки инструментов;
  • принимали неочищенную воду или пищу;
  • выявили у себя симптомы ВИЧ-инфекции.

Принцип Работы Экспресс Теста

Такие современные экспресс тесты, как HIV Schnelltest, работают по принципу иммунохроматографии. Их главным элементом является длинная и узкая пластина, изготовленная из бумаги или пластика. На один из ее концов наносится проба: кровь, слюна, сыворотка. Материал в считанные минуты распространяется по пропитанной реагентами пластине. В случае наличия антител к ВИЧ-инфекции на ваших глазах начинает появляться окрашенная полоска. В данном случае сохраняется «принцип сэндвича»: в качестве реагентов используется не один, а два элемента.

Более простой принцип работы теста основан на реакции агглютинации. Его преимущества неоспоримы: отсутствие необходимости лабораторного анализа, высокий уровень чувствительности, минимальные трудозатраты и дешевизна. Эритроциты, которые покрыты антигенами, в момент соприкосновения с сывороткой крови выпадают в осадок. При использовании латекса процедура носит название латекс-гемагглютинация.

Где Купить Экспресс Тест

Экспресс тест можно купить в аптечных киосках или интернет-магазинах. В первом случае вы имеете возможность получить консультацию фармацевта, а во втором в число преимуществ входит доставка на дом и политика конфиденциальности. Поставщики предлагают широкое разнообразие торговых марок, клиент выбирает наиболее приемлемый для себя вариант.

Как Провести Экспресс Тест

Экспресс тест на ВИЧ в домашних условиях предусматривает выполнение следующих действий:

  1. После покупки необходимых предметов позаботьтесь о том, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
  2. Аккуратно распакуйте тест-полоску, а затем поместите ее на ровной поверхности в горизонтальном положении.
  3. Приготовьте подходящую емкость для реагентов (в случае необходимости смешайте реагенты).
  4. Позаботьтесь о личной гигиене, вымойте руки под проточной водой или обработайте их дезинфицирующим средством.
  5. Помассируйте безымянный палец руки, чтобы стабилизировать процесс поступления крови.
  6. Распакуйте скарификатор, сделайте небольшой прокол на подушечке безымянного пальца.
  7. С помощью пипетки произведите забор крови с прокола, а затем остановите кровь и обработайте ранку спиртом.
  8. Соедините кровь с раствором, выждите указанное время и окуните тест-полоску, получите готовый результат.

Система для забора слюны имеет дополнительную комплектацию в виде лопатки для материала и СП. Перед выполнением экспресс теста прочтите оригинальную инструкцию. При возникновении вопросов задайте их специалисту.

Напоследок хотим сказать, что жизнь с ВИЧ существует. Многие пациенты с последней стадией живут не один десяток лет, заводят семьи и рожают детей. Главное ‒ идти вперед и ничего ее бояться!

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mavit
Автор: mavit Апрель 10, 2018 02:44
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