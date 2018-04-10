Первичную Проверку на ВИЧ Можно Провести в Домашних Условиях

ВИЧ-инфекцию называют чумой XXI века. По официальным данным смертельно опасный вирус иммунодефицита унес жизни более 27 миллионов человек по всему миру. Люди, которые живут с ВИЧ, но не знают об этом, представляют для общества большую опасность. Оказывая препятствие на пути к своему лечению, они повышают вероятность дальнейшего распространения вируса.

Как Выявить ВИЧ-инфекцию в Домашних Условиях

Несмотря на прогресс в области медицины, многие граждане до сих пор бояться проходит тест на ВИЧ. Они связывают это с большим количеством неудобств. Неуверенность в себе, отсутствие возможности обратиться врачу, желание сохранить анонимность и развитие стигматизации ‒ преодолеть эти и другие барьеры поможет экспресс тест на распознавание ВИЧ, проведенный в домашних условиях.

За последние годы он получил широкую популярность. Это обусловлено тем, что человек может провести его в удобном месте и в удобное время. Экспресс тесты классифицируются на две группы: определение наличия антител к вирусу и определение наличия белков (маркеров), характерных для антител. Забор производится с помощью крови или слюны. Результат может быть трех видов:

положительный результат ‒ наличие маркеров;

отрицательный результат ‒ отсутствие маркеров;

сомнительный результат ‒ подлежит перепроверке.

Длительность процедуры ‒ от 5 до 20 минут. Факт заражения инфекцией может быть выявлен спустя месяц после попадания возбудителя в организм человека. Диагностика определяет наличие вируса даже в инкубационный период. Достоверность результата составляет 99,9%.

В Каких Случаях Необходим Экспресс Тест

Пройти экспресс тест на ВИЧ необходимо лицам, которые:

занимались незащищенным сексом с носителем вируса;

могли заразиться из-за инъекционного употребления наркотиков;

в ближайшее время планируют зачатие ребенка;

делали тату или пирсинг в сомнительных салонах;

делали маникюр/педикюр без обработки инструментов;

принимали неочищенную воду или пищу;

выявили у себя симптомы ВИЧ-инфекции.

Принцип Работы Экспресс Теста

Такие современные экспресс тесты, как HIV Schnelltest, работают по принципу иммунохроматографии. Их главным элементом является длинная и узкая пластина, изготовленная из бумаги или пластика. На один из ее концов наносится проба: кровь, слюна, сыворотка. Материал в считанные минуты распространяется по пропитанной реагентами пластине. В случае наличия антител к ВИЧ-инфекции на ваших глазах начинает появляться окрашенная полоска. В данном случае сохраняется «принцип сэндвича»: в качестве реагентов используется не один, а два элемента.

Более простой принцип работы теста основан на реакции агглютинации. Его преимущества неоспоримы: отсутствие необходимости лабораторного анализа, высокий уровень чувствительности, минимальные трудозатраты и дешевизна. Эритроциты, которые покрыты антигенами, в момент соприкосновения с сывороткой крови выпадают в осадок. При использовании латекса процедура носит название латекс-гемагглютинация.

Где Купить Экспресс Тест

Экспресс тест можно купить в аптечных киосках или интернет-магазинах. В первом случае вы имеете возможность получить консультацию фармацевта, а во втором в число преимуществ входит доставка на дом и политика конфиденциальности. Поставщики предлагают широкое разнообразие торговых марок, клиент выбирает наиболее приемлемый для себя вариант.

Как Провести Экспресс Тест

Экспресс тест на ВИЧ в домашних условиях предусматривает выполнение следующих действий:

После покупки необходимых предметов позаботьтесь о том, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Аккуратно распакуйте тест-полоску, а затем поместите ее на ровной поверхности в горизонтальном положении. Приготовьте подходящую емкость для реагентов (в случае необходимости смешайте реагенты). Позаботьтесь о личной гигиене, вымойте руки под проточной водой или обработайте их дезинфицирующим средством. Помассируйте безымянный палец руки, чтобы стабилизировать процесс поступления крови. Распакуйте скарификатор, сделайте небольшой прокол на подушечке безымянного пальца. С помощью пипетки произведите забор крови с прокола, а затем остановите кровь и обработайте ранку спиртом. Соедините кровь с раствором, выждите указанное время и окуните тест-полоску, получите готовый результат.

Система для забора слюны имеет дополнительную комплектацию в виде лопатки для материала и СП. Перед выполнением экспресс теста прочтите оригинальную инструкцию. При возникновении вопросов задайте их специалисту.

Напоследок хотим сказать, что жизнь с ВИЧ существует. Многие пациенты с последней стадией живут не один десяток лет, заводят семьи и рожают детей. Главное ‒ идти вперед и ничего ее бояться!