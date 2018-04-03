Письменный стол для двоих детей: детские модели для школьников

mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 11:37

Письменный стол для двоих детей: детские модели для школьников

Когда двое детишек-погодков подрастают в семье, родителям рано или поздно придется озаботиться организацией для них рабочего пространства.
Далеко не каждая семья в состоянии обеспечить каждого отдельной комнатой, а в случае с близнецами такой вариант может оказаться неприемлемым. Кроме того, когда у деток малая разница в возрасте, их привязанность часто достаточно сильна, чтобы разделение их в начале школьных лет негативно сказалось на их психике. Об этом говорят многие психологи. И тогда большое значение имеет удачный выбор подходящей модели стола на два рабочих места. Можно подобрать письменный стол для двоих детей, источник тут. А пока о видах рабочих столов подробнее:
Разновидности столов
Угловой
Такую модель многие родители сочтут предпочтительной, особенно если в детской найдется свободный угол, в который этот стол встанет идеально. Они бывают углом внутрь и наружу. Это и экономия места, и универсальность, и возможность для каждого малыша самим по своему усмотрению организовать собственное рабочее пространство, не мешая друг другу. Ведь угол служит отличным разделителем.
Придется позаботиться, чтобы свет на обе рабочие зоны падал правильно, и его было достаточно. Обратите внимание, чтобы свободного пространства вокруг рабочей зоны хватало для каждого ребенка.
На одной линии
Такой стол удобно расположится у окна и обеспечит отличное освещение. Считается, что эта модель идеальна для близнецов, которые во всем подражают друг другу. А тумбочки, расставленные по бокам, создадут собственное пространство для каждого и одновременно разграничат рабочие зоны.
Если окно выходит на лоджию или мешает источник отопления, прямой стол – не самое удачное решение. И мебель свободно не разместить, и с освещением проблемы возникнут.
Лицом друг к другу
Для деток одного поля подобная модель особенно хороша, конечно, если они не станут отвлекать один другого. Правда, места для нее потребуется много больше, чем для других видов столов.
Но особенно удобен стол для родителей – для них значительно упрощается контроль за выполнением домашних заданий их школьников.
Выбирая для своих детей наиболее подходящую модель, помните, что от вашего правильного выбора зависят их успехи в школе.

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mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 11:37
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    Дмитрий

    Отличная статья

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    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

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