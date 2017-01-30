Почему после еды возникает тяжесть в желудке?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 30, 2017 03:53

Почему после еды возникает тяжесть в желудке?

С проблемой вздутия живота и тяжести в желудке сталкивался каждый человек. Обычно люди не задумываются о причинах такого неприятного явления, списывая все на заученную фразу «наверное, съел что-нибудь». В большинстве случаев, так оно и есть. Подробнее о тяжести в желудке можно прочитать тут.

От качества питания во многом зависит самочувствие человека, и ощущения в желудке, в том числе. Однако не стоит забывать: причиной тяжести могут быть серьезные заболевания, если неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте сопровождаются тошнотой, изжогой или прочими негативными признаками.

Тяжесть в желудке – это давление и чувство переполнения внутри живота. В данном случае речь идет о дисфункции пищеварительного тракта – диспепсии. Как правило, тяжесть, появляющаяся после приема пищи, представляет собой дискенетический вариант диспепсии, при котором наблюдается отрыжка, изжога, метеоризм.

Каковы причины?

Специалисты называют несколько причин, вызывающих диспепсию:

— пищевая масса не успевает перевариваться органами пищеварения;

— желудок не может перенаправить массы в кишечник, в результате чего в нем образуется избыток продуктов распада.

Среди причин следует выделить:

  • Функциональные причины, когда органы пищеварения не повреждены;
  • Органические причины, вызванные патологическими процессами в организме.

Очевидно, что пациент, страдающий изжогой и вздутием живота, нарушает рацион и режим еды и питья.

Специалисты отмечают, что причиной тяжести в желудке могут быть следующие явления:

  • Недостаток ферментов, которые переваривают пищу;
  • Недостаточная секреция желудочных ферментов;
  • Дисфункция поджелудочной железы;
  • Недостаток кишечного сока;
  • Недостаточная выработка желчи.

Среди основных причин тяжести в желудке и вздутии живота врачи также называют:

  • переедание;
  • употребление продуктов в вечернее и ночное время;
  • частое употребление трудноусваиваемых продуктов;
  • частые перекусы и обильное основное питание;
  • употребление пищи «на ходу»;
  • несоблюдение режима дня;
  • бессистемное голодание, чередование голодания с перееданием;
  • употребление газированных напитков;
  • употребление в пищу некачественных продуктов.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 30, 2017 03:53
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