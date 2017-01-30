Почему после еды возникает тяжесть в желудке?
С проблемой вздутия живота и тяжести в желудке сталкивался каждый человек. Обычно люди не задумываются о причинах такого неприятного явления, списывая все на заученную фразу «наверное, съел что-нибудь». В большинстве случаев, так оно и есть. Подробнее о тяжести в желудке можно прочитать тут.
От качества питания во многом зависит самочувствие человека, и ощущения в желудке, в том числе. Однако не стоит забывать: причиной тяжести могут быть серьезные заболевания, если неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте сопровождаются тошнотой, изжогой или прочими негативными признаками.
Тяжесть в желудке – это давление и чувство переполнения внутри живота. В данном случае речь идет о дисфункции пищеварительного тракта – диспепсии. Как правило, тяжесть, появляющаяся после приема пищи, представляет собой дискенетический вариант диспепсии, при котором наблюдается отрыжка, изжога, метеоризм.
Каковы причины?
Специалисты называют несколько причин, вызывающих диспепсию:
— пищевая масса не успевает перевариваться органами пищеварения;
— желудок не может перенаправить массы в кишечник, в результате чего в нем образуется избыток продуктов распада.
Среди причин следует выделить:
- Функциональные причины, когда органы пищеварения не повреждены;
- Органические причины, вызванные патологическими процессами в организме.
Очевидно, что пациент, страдающий изжогой и вздутием живота, нарушает рацион и режим еды и питья.
Специалисты отмечают, что причиной тяжести в желудке могут быть следующие явления:
- Недостаток ферментов, которые переваривают пищу;
- Недостаточная секреция желудочных ферментов;
- Дисфункция поджелудочной железы;
- Недостаток кишечного сока;
- Недостаточная выработка желчи.
Среди основных причин тяжести в желудке и вздутии живота врачи также называют:
- переедание;
- употребление продуктов в вечернее и ночное время;
- частое употребление трудноусваиваемых продуктов;
- частые перекусы и обильное основное питание;
- употребление пищи «на ходу»;
- несоблюдение режима дня;
- бессистемное голодание, чередование голодания с перееданием;
- употребление газированных напитков;
- употребление в пищу некачественных продуктов.
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