Почему выбирают столешницы из искусственного камня

Что такого особенного в искусственном камне и как он ведет себя на кухне

Достаточно редкий и особенный материал искусственный камень сегодня стал повсеместно использоваться при производстве кухонной утвари. И дело не только в его доступной стоимости, которая относительно невысока по сравнению с прейскурантом на столешницы из камня.

В первую очередь заменитель натурального камня ценят за его невероятную практичность и простую систему установки.

Преимущества, которыми обладают все столешницы из искусственного камня:

Цельность, однородность материала

Удобная для отделки структура описываемого материала позволяет на выходе получать одинаковую, ровную фактуру кухонной утвари. В отличие от натурального камня здесь не бывает сучков или выходящих наверх кусочков породы.

Легкость при обработке

Искусственный камень весьма легко поддается обработке, с его применением можно создавать столешницы слегка извилистой формы, украшенные загнутыми углами. Зачастую именно из представленного материала изготавливают столики и барные стойки в кафе и барах.

Завидная прочность

Прежде чем производители начали массово выпускать столешницы из искусственного камня, они тщательно изучили его качество и устойчивость к повреждениям. В испытаниях участвовали огромные стальные шары и грузные машины, воздействие которых камень выдерживал с большим достоинством.

Плотность структуры

Благодаря своей плотности и отсутствию пор со временем любая, в том числе и недорогая столешница из искусственного камня не впитывает случайно попавшую на нее воду или влагу из воздуха, не становится больше в размерах. Кроме того, материал способен хорошо сохранять тепло, что особенно, когда дома еще не подключено отопление.

Долговечность

Вся кухонная утварь из описываемого искусственного камня отличается повышенной системой безопасности и способны противостоять возгоранию. Все производителя предоставляют клиентам расширенную гарантию пользования, которая еще раз подтверждает долговечность материала.

Непревзойденно изящный стиль

Ну и наконец, столешницы из ненатурального камня отличаются неповторимым стилем, передать который в своей кухне хочется каждой хозяйке. В меру официальный и строгий искусственный материал подарит помещению изящества и особой атмосферы.

Неважно, какую деталь кухонной утвари из искусственного камня вы захотите заказать в итоге: и разделочная доска, и столешница будут радовать глаз своим красивым внешним видом долгие годы. Довершите созданный образ кухни – добавьте в ее стиль немного нежного и авангардного искусственного камня, который скажет о Вас многое!