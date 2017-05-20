Погода в Марамарисе, Турция

Мармарис является жемчужиной Турции. В этот курортный город каждый год приезжают туристы с разных сторон мира. Главным плюсом Мармасиса является менее знойный, мягкий климат. Море в этом городе безмятежное, чему способствует закрытость бухты от волнений. Самый теплый месяц в Мармасрисе –это август. Температура в августе поднимается до 34 оC. Таким образом, если вы любите жаркие солнечные лучи и горячий песок, тогда Мармарис не самое лучшее место для проведения отдыха. Здесь можно наслаждаться жарким солнцем только в августе. Именно в этом месяце море в Мармарисе бывает самым теплым. Средняя температура моря в это время года составляет 27,3 оC. Именно август самый комфортный месяц для пляжного вида отдыха. В этом курорте меньше всего осадков бывает в июле, а больше всего – в январе. Погода в Мармарисе в начале сентября становится прохладнее на 3-4 оC. Вечерам уже бывает прохладно, так как город расположен в горах. Если вы решили провести отдых в Мармарисе в сентябре, тогда захватите собой теплые вещи. В это время температура воды немножко остывает. Следует обратить внимание на тот факт, что в Мармарисе вода остывает быстрее, чем в Анталии. В сентябре в Мармарисе, в основном, яркие, солнечные дни. Количество дождливых дней не более 3-4. Дождливая осень в городе наступает только в начале ноября.

Весна в Мармарисе приходит позднее, а осень наступает раньше, поэтому если вы хотите наслаждаться теплым морем, тогда вам следует посещать этот город в июле или августе. Все климатические факторы города нужно учитывать перед тем, как выбрать тур. Если вы любите наслаждаться прохладными вечерами и любоваться красивым пейзажем моря, тогда идеально время для поездки станет осень. В конце сентября, как правило, большинство отелей Мармариса закрываются до мая. Теплые дни в Мармарис возвращаются постепенно, только начиная с мая. Зима здесь ветреная и холодная. Количество осадок зимой достаточно много. Например, в декабре здесь норма осадков составляет 300мм. Несмотря на это, восхищаться красотой этого курортного городка можно в любое время года. Все зависит от того, какой вид отдыха вы предпочитайте.

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