Польза зеленого чая

mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:27

Польза зеленого чая

На сегодняшний день зеленый чай является чудодейственным напитком, который известен своими уникальными свойствами на протяжении четырех тысяч лет. И хоть чайные листья, из которых изготавливают не только зеленый чай, но и какой-либо другой собираются с одних и тех же кустов, обрабатываются они по-разному.

 Данный сорт чая не подвергается той обработке, которую в обязательном порядке проходят другие виды этого напитка. Ввиду этого зеленый чай не растрачивает все свои полезные вещества.
Однако для того чтобы он действительно был вкусным и полезным, и вы могли бы получить истинное наслаждение, приобретайте напиток в специализированных магазинах – можно подобрать чай и кофе тут. Только качественный продукт содержит все необходимые вещества, которые способны принести максимум пользы. К примеру, в зеленом чае содержатся фенольные природные соединения (дубильные вещества), азотсодержащие органические соединения (алкалоиды), витамины, микро/макроэлементы и т. д.
В данном виде чая имеется в два раза больше танина, чем в черном чае (особенно в напитке высшего сорта). А соединение данного вещества с кофеином способно оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую, а также нервную систему. Однако не следует превышать дозировку напитка, потому как эффект может быть обратным. Необходимо также знать, что помимо кофеина в данном напитке содержатся прочие вещества, расширяющие сосуды.
Содержание витаминов в зеленом чае позволяет повышать пониженный иммунитет и противостоять разрушению клеток. В напитке присутствуют такие витамины, как Р, С, каротин, Е, витамины группы В. Под их влиянием из организма выводятся свободные радикалы, регулируется углеводный баланс. У человека улучшается зрение, а в крови снижается уровень холестерина и увеличивается количество гемоглобина. Также зеленый чай оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.
Кроме того, в чае содержатся эфирные масла. При обработке их определенная часть теряется, но благодаря образованию новых соединений, вкус и аромат напитка приобретает особые нотки.
Употребляйте только качественные напитки и наслаждайтесь их неповторимыми свойствами!

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mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:27
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