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В Киеве известный банкир Панченко покончил с жизнью. Ему было всего сорок лет. Это случилось двадцать первого января. Мужчина был застрелен в своей машине. Предварительное расследование выдвигает версию того, что финансист стрелял сам в себя. Он стрелял из ружья себе прямо в грудь. Дмитрий Панченко был по характеру очень спокойным. Он начинал работать в Райфайзен. С начала 21 века, в 2002 году, он стал работать в качестве менеджера. После этого продвинулся по карьерной лестнице и стал править в направлении SME украинского банка. Это был очень талантливый человек, который искренне относился к окружающим, был предан своей работе.

Дмитрий был отзывчивым, всегда хорошо относился к окружающим. С ним было очень приятно сотрудничать. Этот достойный человек был участником реструктуризации долгов группы под названием «Креатив». Это был эксперт во всех важных вопросах этого направления. То же касается абсолютно всех вопросов, которые так или иначе могут быть связаны с кредитованием. Сюда входит и риск-менеджмент.

Если бы было установлено, что известный банкир был убит, если бы такая версия была подтверждена, то причиной могли бы стать знания финансиста какой-то секретной информации.

У Дмитрия Пащенко после его смерти остались родные — любимый малыш и вдова Анастасия. Это невосполнимая утрата для семьи покойного и всех, кто его знал. Это был достойный человек с большой буквы. Он всего себя отдавал работе, очень любил свою жену и ребенка.

Он навсегда останется в памяти людей хорошим человеком, верным другом, любящим отцом и мужем. Он был профессионалом в своей работе. Что послужило причиной решения покончить счеты с жизнью? Почему этот сильный и волевой человек покончил жизнь самоубийством? Все эти вопросы остаются без ответа. Он был молодым, сильным и смелым. Это был достойный человек. Все скорбят о том, что он ушел из жизни.