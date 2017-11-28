Повышаем квалификацию – увеличиваем заработную плату!

Согласно статистическим данным, заработная плата работников бюджетной сферы находится в интервале от 20 до 46 тысяч рублей. При этом первое место с большим отрывом занимают врачи, средний доход которых составляет 46 684 рубля.

Далее компактно расположились преподаватели высших учебных заведений и остальные работники образования. Замкнули список представители из области культуры и социальной защиты населения.

Эти данные достоверны на ноябрь 2017 года и открыты для всеобщего доступа региональным статистическим органом – Башкортостанстатом. Кстати, на сайте организации вы можете получить исчерпывающую информацию по данному вопросу.

Как быть, если меня не устраивает доход?

Увы, далеко не всегда заработная плата оправдывает наши ожидания. Во многих случаях она несоизмеримо мала (в сравнении с объемом выполняемых работ),в других – для повышения по службе работнику не хватает профессиональных знаний и умений. Выход есть:

Для начала решите, хотите ли вы продолжать развиваться в данной сфере. При получении положительного ответа мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на курсы повышения квалификации. В настоящий момент образовательные учреждения идут навстречу, предлагая кратковременные курсы, а также заочную и дистанционную формы обучения. На сегодняшний день в «Башкирском межотраслевом институте» реализуются программы, предусматривающие обучение на местах, без отрыва от производственного процесса. Если руководитель заботится о развитии собственного персонала, такой вариант считается наиболее оптимальным.

Второй путь решения проблемы – полная смена деятельности. Допустим, что до выхода на пенсию еще далеко, а желание развиваться не угасло. В этом случае лучше обратить внимание на программы переквалификации. Получив диплом, вы с легкостью сможете найти работу по душе, которая будет вас устраивать и с точки зрения уровня заработной платы.

Отдельным направлением образовательной деятельности можно считать организацию универсальных курсов для работников производственных предприятий. Например, пожарно-технический минимум на производстве.

Немного о дистанционной форме обучения

На сегодняшний день наиболее современной и в то же время востребованной является дистанционная форма обучения. Она не подразумевает личного присутствия на лекциях и семинарах, при этом обучение производится в любое удобное для студента время. Сам образовательный процесс строится путем изучения литературы, видео- и аудиоматериалов. Все необходимое находится в свободном доступе и не требует дополнительных затрат. От человека требуется ПК с выходом в интернет и желание самосовершенствоваться! Повышение квалификации (Уфа) в БМИ – кратчайший путь к новым высотам!