Поздравления на свадьбу

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 14:00

Поздравления на свадьбу

Свадьба – праздник любви и счастья! В этот удивительный день в адрес молодоженов звучит множество красивых и добрых слов. Не знаете, что пожелать молодоженам, какие поздравления на свадьбу подготовить? Тогда эта статья для вас! Мы предлагаем вашему вниманию несколько вариантов поздравлений со свадьбой в стихах и прозе.

Поздравления с днем свадьбы в прозе

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Самый главный секрет счастья – внимание друг к другу. Счастье незаметно складывается из отдельных минуток и мгновений, из маленьких радостей и удовольствий. Удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда и сердечного комплимента, от многочисленных маленьких добрых мыслей и искренних чувств. Вашей любви тоже нужен этот постоянный хлеб. Желаю вам всегда помнить об этом и быть самыми счастливыми на свете. И пусть хлеб любви всегда будет в достатке на вашем супружеском столе!

***

Милые новобрачные, напоминаю вам, что сила женщины заключена в ее мудрости, а сила мужчины – в его верности семейному очагу. Берегите друг друга, заботьтесь, охраняйте друг друга от ненастья, будьте нежными и внимательными. Принесите друг другу огромное взаимное счастье, подарив свету маленькое существо – частичку вас самих, так похожую на маму и папу. Пусть ваша семейная жизнь всегда будет радостна и интересна!

***

Дорогие мои друзья, хочу вас поздравить с самым чудесным днем вашей жизни – днем свадьбы! Пусть запомнится он вам надолго, а счастье и радость, которые переполняют вас сегодня, не забудутся никогда. Желаю, чтобы сердца ваши были мягкими и нежными по отношению друг к другу, а дух – твердым в любых жизненных ситуациях. И чтобы вы всегда с легкостью находили путь к семейному согласию и благополучию!

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 14:00
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

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