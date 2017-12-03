Правила выбора дивана для гостиной

В гостиной вы принимаете гостей, проводите разные посиделки. Она – визитная карточка хозяев, а значит просто обязана быть стильной, уютной, а также функциональной. И это во многом зависит от правильного подбора мебели, а диван – один из важнейших элементов интерьера.

Мы готовы помочь вам с выбором. Мы представляем в Казани ведущую белорусскую деревообрабатывающую компанию «Пинскдрев», которая уже 135 лет занимается производством мягкой и корпусной мебели.

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В нашем магазине вы непременно найдете диван своей мечты.

Как выбирать правильно?

Но, прежде чем начать активные поиски своего дивана, сначала измерьте помещение. Ваш предмет интерьера не должен оказаться слишком громоздким. Даже если он и влезет, то отнимет много полезного места, к тому же может зрительно сделать гораздо меньше и без того не слишком просторное помещение гостиной.

А для себя следует вполне определенно уяснить:

Какой формы диван вы предпочитаете?

Это может быть угловой, классический прямой или островной диван. Он может быть раскладным, а может и нет. Кстати, на сайте «www.kazan.pinskdrev.ru» можно подобрать нераскладные, прямые диваны. А форма прямо зависит от назначения этого предмета мебели.

Какие функции ему придется выполнять?

Рассчитан ли он только на посиделки, разговоры и дружеское чаепитие, или он должен стать полноценным спальным местом, потому как гостевой спальни в вашем доме нет;

Должен ли он экономить пространство или предстоит его заполнить

Какой предпочтительнее цвет?

Не стоит в маленькую гостиную выбирать диваны с темной насыщенной обивкой, она будет смотреться еще меньше. Теплые оттенки придадут вашей гостиной уют и тепло, а холодные – создадут условия для отдыха и расслабления.

Обратившись в наш магазин, вы не пожалеете. У нас вы найдете то, что нужно. А мы поможем. Вы еще не раз к нам вернетесь за новыми покупками. Удачного вам выбора!