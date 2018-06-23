Правила выбора ортопедической подушки

Тем людям, которые решили приобрести такую полезную вещь, как ортопедическая подушка, нужно при её выборе воспользоваться рекомендациями специалистов. На сайте goszdraw.ru можно подобрать медтехнику и медицинское оборудование.

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Для того чтобы правильно выбрать ортопедическое изделие для хорошего сна необходимо учитывать некоторые рекомендации:

Перед тем, как выбрать подушку нужно измерить ширину своих плеч, потому что на этом изделии будет располагаться голова с плечами, и они не должны свисать с её поверхности.

Приобретать данный вид товара нужно для того человека, который будет на ней отдыхать.

Чем больше ширина плеч, тем высота изделия должна быть больше.

В том случае, если покупатель любит отдыхать на спине, то ему необходимо приобрести подушку немного ниже.

При неудачном выборе ортоподушки, после пробуждения человек будет чувствовать боль в шее или возможно в плечах.

Данные изделия выпускают различной формы. Самой полезной считается подушка прямоугольной формы.

В том случае, когда человек любит спать на животе, то для него лучше будет остановить свой выбор на мягких моделях.

Основной частью ортопедического изделия для сна является валик, если покупатель затрудняется с выбором, то лучше купить изделие, у которого маленький валик, потому что при желании под него можно что-то подложить, в случае неудобства, а вот с высоким валиком уже ничего не сделаешь.

Покупать данные товары желательно в специальных салонах, так как покупателю окажут квалифицированную помощь в выборе правильной подушки.