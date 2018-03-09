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Преимущества битумной черепицы

Мягкая кровля – относительно новый материал на строительном рынке, поэтому для многих остается загадкой преимущества от использования именно ее.

Рассмотрим эти преимущества:

Высокий уровень теплоизоляции за счет использования битума в качестве основного сырья при ее производстве. Настеленная на OSB-плиты битумная черепица создает настолько высокий уровень сохранения тепла, что дополнительное усиление не требуется.

Малый вес. На один квадратный метр крыши с такой черепицей выходит всего лишь 5 кг нагрузки. Для сравнения – керамическая черепица на один метр дает 40 кг веса. Благодаря этому не требуется создавать усиленный каркас.

Звукоизоляция. Полностью блокируются внешние шумы от дождя и ветра – не слышно стука капель, поэтому в помещениях сохраняется комфортная тишина. Например, металлический аналог черепицы дает очень много шума и требует создания дополнительной звукоизоляции.

Ударопрочность. По этому показателю битумная черепица обходит все остальные аналоги кровли. Так как она мягкая, она не может расколоться от ударов, поэтому ей не страшен град и падение каких-либо предметов, например, веток при сильном ветре.

Низкая электропроводность. Битум практически не проводит электричества, поэтому с крышей из такой черепицы можно не беспокоиться насчет возможного удара молнии. Также благодаря этому не требуется создания систем громоотвода, а при отсутствии накопления статического электричества избавляет от проблем с заземлением.

Полная устойчивость к коррозии и другим подобным воздействиям благодаря пропитке различными защитными составами и общей невосприимчивости битума к химии.

Отсутствие парусности. Покрытие является монолитной конструкции и во время сильного ветра отдельные фрагменты не могут оторваться.

Износостойкость. Основа из стеклохолста, покрытая битумом, имеет высокую эластичность и практически не изнашивается со временем, а гранулированный камень на внешнем слое дополнительно защищает от мелких повреждений.

Антисептичность. На кровле из мягкой черепицы не заводится грибок, плесень, а также она не гниет.

Ремонт и монтаж мягкой кровли

Данный материал подходит для крыш с любой геометрией – от простых двускатных до круглых и сложных многоугольных с различными перепадами высоты и острыми углами.

Любой элемент легко заменяется без необходимости демонтировать большой участок покрытия. Процесс замены такой черепицы – можно посмотреть тут.

С монтажом еще проще. Монтаж данного материала проще, чем с любой другой разновидностью черепицы из твердых материалов, таких как металлочерепица или керамическая. Процесс правильного монтажа — можно увидеть здесь.

Источник: http://stroyld.ru/