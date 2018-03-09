Преимущества битумной черепицы

mavit
Автор: mavit Март 9, 2018 02:46

Преимущества битумной черепицы

Преимущества битумной черепицы

Yes

Мягкая кровля – относительно новый материал на строительном рынке, поэтому для многих остается загадкой преимущества от использования именно ее.

Рассмотрим эти преимущества:

  • Высокий уровень теплоизоляции за счет использования битума в качестве основного сырья при ее производстве. Настеленная на OSB-плиты битумная черепица создает настолько высокий уровень сохранения тепла, что дополнительное усиление не требуется.
  • Малый вес. На один квадратный метр крыши с такой черепицей выходит всего лишь 5 кг нагрузки. Для сравнения – керамическая черепица на один метр дает 40 кг веса. Благодаря этому не требуется создавать усиленный каркас.
  • Звукоизоляция. Полностью блокируются внешние шумы от дождя и ветра – не слышно стука капель, поэтому в помещениях сохраняется комфортная тишина. Например, металлический аналог черепицы дает очень много шума и требует создания дополнительной звукоизоляции.
  • Ударопрочность. По этому показателю битумная черепица обходит все остальные аналоги кровли. Так как она мягкая, она не может расколоться от ударов, поэтому ей не страшен град и падение каких-либо предметов, например, веток при сильном ветре.
  • Низкая электропроводность. Битум практически не проводит электричества, поэтому с крышей из такой черепицы можно не беспокоиться насчет возможного удара молнии. Также благодаря этому не требуется создания систем громоотвода, а при отсутствии накопления статического электричества избавляет от проблем с заземлением.
  • Полная устойчивость к коррозии и другим подобным воздействиям благодаря пропитке различными защитными составами и общей невосприимчивости битума к химии.
  • Отсутствие парусности. Покрытие является монолитной конструкции и во время сильного ветра отдельные фрагменты не могут оторваться.
  • Износостойкость. Основа из стеклохолста, покрытая битумом, имеет высокую эластичность и практически не изнашивается со временем, а гранулированный камень на внешнем слое дополнительно защищает от мелких повреждений.
  • Антисептичность. На кровле из мягкой черепицы не заводится грибок, плесень, а также она не гниет.

Ремонт и монтаж мягкой кровли

Данный материал подходит для крыш с любой геометрией – от простых двускатных до круглых и сложных многоугольных с различными перепадами высоты и острыми углами.

Любой элемент легко заменяется без необходимости демонтировать большой участок покрытия. Процесс замены такой черепицы – можно посмотреть тут.

С монтажом еще проще. Монтаж данного материала проще, чем с любой другой разновидностью черепицы из твердых материалов, таких как металлочерепица или керамическая. Процесс правильного монтажа — можно увидеть здесь.

Источник: http://stroyld.ru/

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 9, 2018 02:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии