Преимущества электрокаминов

Когда мы слышим или произносим слово камин, не надо обладать большим воображением, чтобы сразу невольно ощутить волну чарующего тепла, которое окутает нас. Воображение уносит в уютную залу, где, развалившись в мягком кресле возле камина, мы с таинственным замиранием сердца вглядываемся в огоньки пламени. Совсем еще недавно мечта о собственном камине могла быть реализована лишь в частных усадьбах или на дачах. Теперь же, где бы мы ни жили, появилась возможность наслаждаться игрой огня, пусть и имитацией, но очень хорошей имитацией! Перейдя по ссылке http: //m-kamin.ru/products/elektrokaminy/ можно более подробно узнать о преимуществах электрокаминов.Электрокамины разделяют по эффекту имитации пламени. Бывают такие виды огня:

— имитация огня на задней его стенке;

— всполохи огня, которые можно регулировать;

— имитация пламени с эффектом горения дров;

Электрокамины бывают с эффектом 3D, когда встроенный увлажнитель воздуха распыляет воду, образуя пар, напоминающий дым, а диодные лампы светят изнутри, создавая полную иллюзию самого настоящего каминного огня. «Дым» этот не имеет запаха и его можно трогать руками. Стоит заметить, что электрокамины с такими эффектами абсолютно безопасны.

В чем же преимущества электрических каминов перед их оригинальными собратьями? Во-первых, — электрокамины могут устанавливаться в абсолютно любом помещении. Для этого достаточно лишь иметь электрическую розетку и комната преобразится.

Во-вторых, — электрокамины безопасны, ведь при его работе не используется настоящее живое пламя, нет дыма, и дрова не взрываются искрами.

В-третьих, — электрические камины бывают самых любых размеров и форм: есть большие и очень большие, есть маленькие и очень маленькие.

В-четвертых, — у электрокаминов есть возможность имитировать пламя, при этом, совершенно не выделяя тепла.

И, наконец, в-пятых, — электрокамин прост в обслуживании, вам не надо убирать сгоревшие головешки от дров и золу, да и о дровах заботиться тоже не надо – для электрокамина они попросту не нужны. Достаточно лишь стирать пыль с корпуса.