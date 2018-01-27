Преимущества использования экономичных светодиодных ламп

Сегодня светодиодные лампы пользуются среди потребителей большой популярностью, вытесняя понемногу лампы дневного света и накаливания. Это связано с тем, что светодиодные аналоги обладают большим количеством преимуществ, а именно прослужат не один год и помогут сэкономить денежные средства. Приобрести LED-лампы вы сможете в специализированном магазине на сайте http://elektreka.com.ua.

Основные достоинства светодиодных ламп

Как известно, лампы дневного света излучают ультрафиолет, лампы накаливания потребляют большое количество электроэнергии, чего не скажешь о светодиодных аналогах. Они порадуют отличным периодом эксплуатации, в LED-лампах отсутствует ультрафиолетовое излучение, они являются вполне безопасными для внешней среды и здоровья человека, не выделяя инфракрасных лучей. Также к достоинствам нужно отнести:

Умеренное потребление электроэнергии. С помощью светодиодных изделий вы сможете сэкономить денежные средства, так как по сравнению с лампой накаливания LED потребляет на 70% меньше электричества. Для сравнения: светодиодная лампочка 6 Вт способна заменить лампу накаливания на 60 Вт. Длительный период эксплуатации. После проведенных тестирований было установлено, что период эксплуатации LED-изделий до ста тысяч часов, а это в десять раз больше, чем период эксплуатации люминесцентных аналогов. Также светодиодная лампа имеет отличное энергосбережение – в пять раз экономнее, чем люминесцентная. К примеру, при отдаче 60 Вт, потребление электроэнергии всего лишь 6 Вт. Качество. Светодиодные изделия порадуют потребителей качеством и стойкостью к механическим повреждениям. Корпус сочетает алюминий и прочный пластик, а это означает, что если она упадет, то не разобьется на осколки. Это показывает и уровень безопасности для людей и внешней среды. Использование постоянного тока. Если взять лампу накаливания, то можно наблюдать периодические мерцания. Это связано с тем, что данный вид потребляет переменный ток и он создает до 120 мерцаний в секунду. Из всех этих мерцаний человеческий взгляд способен уловить только некоторые, но и этого достаточно, чтобы утомить глаза и вызвать взволнованность. Не излучают ультрафиолет, а это исключает возможность привлечения насекомых, поэтому часто светодиодные изделия используются в уличных фонарях в качестве подсветки крыльца.

Также LED имеет низкий уровень нагрева, она низковольтная, что исключает поражение током. Это дает возможность использовать светодиодные изделия в медицинских заведениях, детских учреждениях. Они могут полноценно функционировать как при высокой, так и при низкой температуре. К примеру, в диапазоне от 50 градусов ниже и до 60 градусов выше нуля. Монтаж LED простой без специальных приборов.