С очень давних времён, можно сказать, что из глубины веков, в обустройстве кровли зданий, стала применяться керамическая черепица. Из-за простоты изготовления и дешевизны материала, требующегося для её изготовления, она стала очень востребованной и пронесла свою популярность сквозь толщу времён.

Разнообразие видов черепицы из глины

Керамическая черепица подразделяется на несколько видов, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями и имеют некоторые отличия в технологии монтажа.

Бобровый хвост или ленточная черепица. Самая примитивная по технологии и самая экономичная по затратам модель кровельного покрытия. Представляет собой небольшие пластинки размером 36 х 15 сантиметров, которые имеют внизу специальный шип для крепления на обрешётке крыши. Для избегания протечек воды во время дождя, укладывать её рекомендуется в два слоя, для того чтобы перекрыть швы на стыках.

Лотковая черепица. Её название идёт от глиняных труб, которые разрезали вдоль на равные половины. Они становились похожими на глиняные лотки. Один из видов этой черепицы используют для перекрытия технических изломов кровли.

Черепица плоская штампованная. Самая водозащищённый вид черепицы, изготовлена таким способам, что вода не может проникнуть между её стыков. Укладывают в один ряд, и на скатах крыши до 35 градусов она держится благодаря собственному весу.

И, наконец, марсельская черепица. Прямоугольные керамические плитки, с продольными желобами. Является одним из самых востребованных видов керамической черепицы.

Преимущества керамической черепицы

Все перечисленные выше виды черепицы из глины, обладают несомненными преимуществами, которые выделяют её из всей массы кровельных покрытий.

Экологичность. При изготовлении используются только природные материалы.

Огнестойкость. Несомненно, одно из самых главных достоинств, которое имеет наиболее важное значение при выборе материала для кровли.

Долговечность материала. Крыши, покрытые керамической черепицей, могли простоять столетия.

Стойкость к морозам. Этот параметр особенно актуален для регионов с сильным перепадом температур.

Руководствуясь этой информацией, вы сможете самостоятельно выбрать, подходящий для вашего дома вид кровельного покрытия. Но, несмотря на обладание такими знаниями, консультация специалиста всё равно будет очень уместна.