Все, кто хочет совершить покупку квартиры, сталкиваются с проблемой выбора – в какой местности необходимо ее приобрести и какой она должна быть. Сегодня представим Вашему вниманию информацию о достоинствах первичного жилья, а перейдя по ссылке http://novabydova.com.ua/statyi-kompanii/pokupka-kvartiryi-na-akademgorodke/ можно узнать про преимущества квартир в Киеве на Академгородке.

Жилой фонд первичного жилья составляют квартиры в так называемых новостройках, то есть в домах, которые строятся за счет инвестирования желающих приобрести квартиру в данном доме. Строительство таких домов производится в соответствии с современными инновационными технологиями. Они снабжены новейшими коммуникациями, лифтами последних выпусков (грузовыми в т. ч.). Сами квартиры имеют высокие потолки и застекленные лоджии.

Одним из достоинств квартиры в новостройке, прежде всего, является статус (социальный) жилья. Если Вы, например, выберете вариант приобретения квартиры в новом доме, в районе, считающемся престижным с достаточно просторной планировкой, в котором присутствуют высокие потолки, то Ваши соседи, по всей видимости, будут людьми из Вашего социального круга. Несмотря на это, при покупке квартиры в Киеве на Академгородке у Вас есть шанс купить квартиру по вполне доступной цене.

Существенной положительной стороной квартир в новостройках можно считать прозрачность совершаемой сделки без последующих юридических проволочек, связанных с процедурой оформления документов на приобретенное жилье.

Покупатель квартиры в новостройке, к тому же, может создать индивидуальную эксплуатационную службу, установить экономически выгодные системы водоснабжения, а также теплового оборудования и обеспечения электрической энергией. Таким образом, будущий житель новостройки подстрахует себя от частых прорывов устаревших труб, от застревания лифтов и т. д.

Еще одним немаловажным положительным фактором является то, что каждая квартира обособлена, а придомовая территория защищена. Впечатляет развитая инфраструктура, где есть все необходимое для детей и их родителей.

Квартиры в Киеве на Академгородке – это отличный выбор для семьи, особенно с детьми. Жизнь в тишине рядом с природой позволит действительно создать свою маленькую крепость.

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