Преимущества лечения в Израиле

Израиль – интересен не только туристам, но и тем, кто желает поправить своё здоровье. Для этой целей, каждый год, страну посещает около 50 000 пациентов из-за границы.

Важным фактором в развитии медицины Израиля, стала высокая доля здравоохранения, которая составляет 10% от ВНП, что является наивысшим показателем во всём мире.

Дополнительным преимуществом, стоит отметить подготовку израильских врачей, которые помимо обучения в престижном ВУЗе, где программа не отстаёт от зарубежных аналогов, обязаны пройти стажировку в лучших клиниках США и Европы.

Израильские клиники располагают новейшим оборудованием, которое обновляется после получения новой аппаратуры. Таким образом, нет никаких причин волноваться, что вы будете проходить обследование через устаревшие аппараты.

Израиль также занимает первое место по общему числу научных открытий и работу в области фармакологии, медицины и физиологии. Сразу после того как новый метод проходить тщательную проверку на работоспособность, его немедленно внедряют в практику.

Достоверные источники, установили, что Израиль находится на первом месте по качеству предоставляемых медицинских услуг, а количество довольных пациентов, это только подтверждает.

Нет ничего удивительного, что стоимость лечения в Израиле далеко не так мала, как можно услышать из сторонних источников. Да, всегда есть альтернативные варианты, которые предлагает Индия, Таиланд и т.п. Однако, будучи абсолютно честными, качество предоставляемых там услуг, на несколько раз ниже.

Для подтверждения, существует список стран, где уровень здравоохранения развивается наравне, но стоимость разительно отличается. Например, дороже всего будет лечиться в США. Более приемлемые цены предоставляют страны Западной Европы, куда относится Германия и Швейцария. Ну и наиболее доступным остается Израиль. Говоря в цифрах, то разница достигает 80% в пользу пациента. Естественно, касается это только определённых медицинских услуг. Поэтому неудивительно, что в страну для лечения приезжают пациенты со всех стран мира, включая даже те, где здравоохранение развито ничем не хуже.