Преимущества микрокредита

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 17, 2017 18:50

Преимущества микрокредита

Микрокредитом называют денежный займ, полученный в специализированной компании, имеющей лицензию на выполнение финансовых операций. Как правило, такие с займы не велики по сумме. Срок займа – не больше месяца. Она составляет от нескольких дней, до месяца (по выбору заемщика).

В настоящее время многие микрофинансовые организации (МФО) предлагают денежные займы населению на условиях платности и срочности. Микрокредит в Казахстане пользуется высоким спросом, т.к. такой вид займа имеет ряд существенных преимуществ. Среди них:

  • Минимальный пакет документов. Заемщику достаточно использовать один только документ, удостоверяющий личность – паспорт, и на основании этого документа МФО принимает решение относительно целесообразности выдачи займа;
  • Оперативное принятие решения. Как правило, решение о выдаче займа принимается в течение 10 -20 минут после подачи заявки;
  • Любая кредитная история. Банки не выдадут кредит заемщику, имеющему отрицательную кредитную историю. Сведения о каждом заемщике хранятся в Бюро кредитных историй, и микрофинансовые организации тоже имеют к БКИ. Тем не менее, МФО выдают займы и клиентам с отрицательной кредитной историей;
  • Возможность оформить займ через интернет. Фактически, получить микрозайм на банковскую карту можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт компании и оставить заявку на предоставление займа;
  • Не требуется поручительства и залога. Это существенное преимущество, поскольку в банке получить кредит без обеспечения довольно сложно.
  • Нет скрытых комиссий;
  • Не требуется страхования займа;
  • В случае невозможности погасить займ полностью имеется возможность погасить только проценты, а сумму займа опять продлить на следующий срок;
  • Нет необходимости ждать очереди;
  • Не надо давать ответов на различные вопросы личного характера;
  • Высокий уровень конфиденциальности;
  • Возможность брать повторный займ, даже если первый займ не погашен (правда, такие условия предлагают не все микрофинансовые компании);
  • Возможность досрочного погашения (по желанию заемщика).

Это – не весь перечень преимуществ, но думается, что этого достаточно для того, чтобы сделать адекватный вывод.

 

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 17, 2017 18:50
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