Преимущества микрокредита

Микрокредитом называют денежный займ, полученный в специализированной компании, имеющей лицензию на выполнение финансовых операций. Как правило, такие с займы не велики по сумме. Срок займа – не больше месяца. Она составляет от нескольких дней, до месяца (по выбору заемщика).

В настоящее время многие микрофинансовые организации (МФО) предлагают денежные займы населению на условиях платности и срочности. Микрокредит в Казахстане пользуется высоким спросом, т.к. такой вид займа имеет ряд существенных преимуществ. Среди них:

Минимальный пакет документов. Заемщику достаточно использовать один только документ, удостоверяющий личность – паспорт, и на основании этого документа МФО принимает решение относительно целесообразности выдачи займа;

Оперативное принятие решения. Как правило, решение о выдаче займа принимается в течение 10 -20 минут после подачи заявки;

Любая кредитная история. Банки не выдадут кредит заемщику, имеющему отрицательную кредитную историю. Сведения о каждом заемщике хранятся в Бюро кредитных историй, и микрофинансовые организации тоже имеют к БКИ. Тем не менее, МФО выдают займы и клиентам с отрицательной кредитной историей;

Возможность оформить займ через интернет. Фактически, получить микрозайм на банковскую карту можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт компании и оставить заявку на предоставление займа;

Не требуется поручительства и залога. Это существенное преимущество, поскольку в банке получить кредит без обеспечения довольно сложно.

Нет скрытых комиссий;

Не требуется страхования займа;

В случае невозможности погасить займ полностью имеется возможность погасить только проценты, а сумму займа опять продлить на следующий срок;

Нет необходимости ждать очереди;

Не надо давать ответов на различные вопросы личного характера;

Высокий уровень конфиденциальности;

Возможность брать повторный займ, даже если первый займ не погашен (правда, такие условия предлагают не все микрофинансовые компании);

Возможность досрочного погашения (по желанию заемщика).

Это – не весь перечень преимуществ, но думается, что этого достаточно для того, чтобы сделать адекватный вывод.