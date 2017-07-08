Преимущества мобильных кондиционеров

Ещё совсем недавно, кондиционер в доме считался элементом роскоши. Сегодня – это необходимый бытовой предмет, без которого многие не представляют жизни. Кондиционер стал очень важным элементом в квартире жарким и душным летом, а также и в зимнее, как дополнительное средство для отопления. На рынке кондиционеров сегодня огромное разнообразие различных его видов. Кроме стационарных кондиционеров, промышленность производит и мобильные версии. Такие аппараты весьма актуальны для тех потребителей, не имеющих постоянного жилья, но которые не хотят лишать себя комфортной обстановки, в тех помещениях, где без кондиционера не обойтись. Перейдя по ссылке https://klimatproff.ru/shop/all/mobilnye, можно подобрать мобильные кондиционеры для дома.

Преимуществ у мобильного кондиционера без сомнений много, рассмотрим их. В первую очередь, как было уже отмечено выше, люди без постоянного места жительства, а это и студенты, или молодые семьи, снимающие квартиры, могут перевозить такой кондиционер с одной квартиры на другую. И если в этих квартирах нет стационарных кондиционеров, — а с таким оборудованием плата за квартиру дороже, — мобильный кондиционер будет прекрасным дополнением для создания здорового микроклимата в помещениях.

Приобретают мобильные кондиционеры не только квартиросъёмщики. Мобильность этого устройства получила популярность и у потребителей, которым вполне по карману установить стационарную сплит-систему. Благодаря возможности легкого перемещения мобильного кондиционера по квартире или офису (многие модели изготавливаются с колесиками), позволяют применять его в разных комнатах поочерёдно. Установка стационарного кондиционера стоила бы значительно дороже.

Некоторые неосведомлённые знатоки высказывают мнение, будто от мобильных кондиционеров, ввиду их маломощности, немного толку. На самом деле это категорически не так. Разумеется, стационарная сплит-система мощнее. Никто с этим не спорит. Но разница эта не настолько велика, чтобы мобильные версии не удовлетворяли потребителей, использующих их в домах, квартирах, офисах и дачах. Почти все мобильные кондиционеры рассчитаны на площадь не более 40 кв/м. Это довольно-таки большая площадь, которую сможет качественно охладить или обогреть мобильный вариантом кондиционера. Поэтому, мобильные кондиционеры всегда будут популярны и востребованы.