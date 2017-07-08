Преимущества мобильных кондиционеров

mavit
Автор: mavit Июль 8, 2017 04:54

Преимущества мобильных кондиционеров

Ещё совсем недавно, кондиционер в доме считался элементом роскоши. Сегодня – это необходимый бытовой предмет, без которого многие не представляют жизни. Кондиционер стал очень важным элементом в квартире жарким и душным летом, а также и в зимнее, как дополнительное средство для отопления. На рынке кондиционеров сегодня огромное разнообразие различных его видов. Кроме стационарных кондиционеров, промышленность производит и мобильные версии. Такие аппараты весьма актуальны для тех потребителей, не имеющих постоянного жилья, но которые не хотят лишать себя комфортной обстановки, в тех помещениях, где без кондиционера не обойтись. Перейдя по ссылке https://klimatproff.ru/shop/all/mobilnye, можно подобрать мобильные кондиционеры для дома.

Преимуществ у мобильного кондиционера без сомнений много, рассмотрим их. В первую очередь, как было уже отмечено выше, люди без постоянного места жительства, а это и студенты, или молодые семьи, снимающие квартиры, могут перевозить такой кондиционер с одной квартиры на другую. И если в этих квартирах нет стационарных кондиционеров, — а с таким оборудованием плата за квартиру дороже, — мобильный кондиционер будет прекрасным дополнением для создания здорового микроклимата в помещениях.

Приобретают мобильные кондиционеры не только квартиросъёмщики. Мобильность этого устройства получила популярность и у потребителей, которым вполне по карману установить стационарную сплит-систему. Благодаря возможности легкого перемещения мобильного кондиционера по квартире или офису (многие модели изготавливаются с колесиками), позволяют применять его в разных комнатах поочерёдно. Установка стационарного кондиционера стоила бы значительно дороже.

Некоторые неосведомлённые знатоки высказывают мнение, будто от мобильных кондиционеров, ввиду их маломощности, немного толку. На самом деле это категорически не так. Разумеется, стационарная сплит-система мощнее. Никто с этим не спорит. Но разница эта не настолько велика, чтобы мобильные версии не удовлетворяли потребителей, использующих их в домах, квартирах, офисах и дачах. Почти все мобильные кондиционеры рассчитаны на площадь не более 40 кв/м. Это довольно-таки большая площадь, которую сможет качественно охладить или обогреть мобильный вариантом кондиционера. Поэтому, мобильные кондиционеры всегда будут популярны и востребованы.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июль 8, 2017 04:54
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

    Читать статью
  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии