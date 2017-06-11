Преимущества охранных систем для квартиры, офиса, дома

Кражи из квартир, дач стало непозволительно распространённым видом преступных деяний. Это – констатация факт – увы. Если у вас нет большой злой собаки, — но даже если и есть (ведь иногда приходится уезжать из своего жилья на некоторый срок и брать с собой собаку), хорошая современная охранная сигнализация станет наилучшей защитой. (Впрочем, собака, какой бы она злой не была, преступник может на неё повлиять: усыпить или даже убить.) Так что выбирать не приходится. Если вы хотите уберечь своё жильё от воров, без охранной системы вам не обойтись.

Многие люди, под словами «охранная сигнализация», понимают нечто устаревшее, где есть некие датчики и шумовой прибор, подающий сигнал, который обязан испугать воришку. На самом деле это всего лишь стереотипное представление. Двадцать первый век – век усовершенствованных технологий и совершенно и новых. Сегодняшние охранные устройства наблюдают за вашим домом уже с большого расстояния. К таким охранным устройствам относятся GSM-сигнализации.

GSM-сигнализации – это такая сигнализация, где кроме типовых датчиков включены модульные устройства GSM, способные передавать тревожный сигнал на мобильный телефон хозяина дома/квартиры/дачи. Услышав и увидев такой сигнал на дисплее своего телефона, хозяин уже решает, как поступать дальше, например, вызвать полицейский наряд. Такая система идеально подходит людям, часто находящиеся в разъездах, не бывающих подолгу дома.

Так как же работает современная система охраны с устройством GSM? Работает это так: в вашей квартире, или на территории дома или дачи, устанавливаются разнообразные датчики. К этим датчикам относятся: д/движения, д/температуры, д/задымлённости, д/влажности, д/открывания/закрывания дверей/окон и другие датчики. Всё это будет работать, и подавать сигналы, в случае каких-либо запрограммированных отклонений. Вы будете в то же мгновение оповещены, и у вас будет доступна видео картинка происходящего на территории дома/квартиры/дачи. Подобные охранные возможности системы GSM невероятно удобные и эффективные. Более подробно про охранные системы можно узнать, перейдя по ссылке https://intel-monitoring.kz/.