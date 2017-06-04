Преимущества тепловых насосов

Чтобы в домах было тепло и уютно, необходимо в любое время года позаботиться о том, чтобы были в помещении какие-то источники энергии ,которые как раз и смогут тепло даже в суровое время года. Самым лучшим и экономичным вариантом является тепловой насос. В основе его работы лежит расход того тепла, которое есть в природе.

Насос для отопления и их история создания

Изобретен тепловой насос воздух-вода еще в 1824 году, но сначала это был лишь только принцип его работы, а уже саму конструкцию такого аппарата предложили ученые лишь только в 1852 году. Основной его принцип работы заключается в том, чтобы постепенно накапливать тепло и затем это низкотемпературное тепло отдается, но только уже с энергией с более высокой температурой. В настоящее время такой принцип используется во многих бытовых приборах. Например, к такому оборудованию можно отнести даже холодильник, только он уже работает для других специальных целей. Поэтому работа холодильника повторяет во многом принцип работы и тепловых насосов.

Тепловой насос воздух-вода и его основные элементы

Основным элементом, без которого просто не могут работать тепловые насосы является компрессор, но только он обязательно должен быть мощным. Именно компрессор создает высокое давление. К нему присоединяется и испаритель, который состоит из тонких трубок ,которые имеет высокую теплопроводимость.

Тепловые насосы Hitachi и принцип работы

Когда работает компрессор, то он нагнетает теплоноситель. В качество теплоносителя в тепловых насосах используется хладагент, которое может кипеть и его испарение происходит лишь только при низкой температуре. На входе в этот испаритель сечение самого трубопровода уменьшается. И это приводит к тому, что хладагент начинает распыляться.

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Такие тепловые насосы имеют много преимуществ. Основными достоинствами такого оборудования является:

1. Высокая эффективность.

2. Надежность.

3. Долговечность.

4. Экономичность.

Такие тепловые насосы настолько практичны, но они требует малого ухода за собой. Но зато будут работать бесперебойно много лет подряд.

Виды тепловых насосов

В зависимости от того, какую среду использует устройство для производства энергии и каким способом происходит ее передача, различают пять видов тепловых помп:

• воздух-вода;

• воздух – воздух;

• вода – вода.

• вода – воздух;

• грунт – вода;

Три последних вида тепловых насосов называют геотермальными, так как они используют энергию тепла подземных вод или грунта. Такие устройства осуществляют теплообмен, функционируя с открытым или закрытым циклом работы.

Геотермальные насосы с открытым циклом

Принцип работы таких агрегатов заключается в перекачивании грунтовых вод в тепловой насос, установленный внутри здания. При этом вода отдаёт тепловую энергию и возвращается обратно в подземный резервуар на некотором расстоянии от места забора.

Огромное преимущество данного метода заключается в одновременном водоснабжении дома за счет использования воды из скважины. Другим плюсом является высокая эффективность работы такого насоса, связанная со стабильно высокой температурой воды в любое время года. Несомненным достоинством является и экологичность насосов с открытым циклом, так как всю установку можно рассматривать как систему сообщающихся сосудов, которые не оказывают влияния на уровень грунтовых вод в горизонте. Правильно установленные скважины абсолютно не нарушают природный баланс, обеспечивая стабильные поставки тепла для отопления дома в холодное время года и отвод излишков теплоты летом. Конструктивно агрегаты с открытым циклом встроены в систему водяного отопления и представляют собой классический пример тепловых насосов с водой в качестве теплоносителя.

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