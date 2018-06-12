Преимущества жизни на Северном Кипре

Спокойная и уютная страна с отличной инфраструктурой, недорогими магазинами и качественным жильём становится всё более популярной для многих граждан.

На Северном Кипре каждый сможет найти интересный магазин, торговый центр. В качестве одного из лучших мест является «комплекс жизни». Всем желающим можно получить информацию о услугах и развлечениях комплекса Four Seasons Life, здесь, прочитав о нём необходимую информацию.

Уровень жизни в этом государстве сочетает в себе несколько важных факторов:

недвижимость,

ценовые категории,

услуги медицинского учреждения,

образование.

Северный Кипр не отдельное государство и по этой причине отсутствует официально статистика посуровею жизни, но опираться на мнение местных граждан и властей можно. Об этом будет рассказано в статье.

Известно, что Турция признает Кипрское государство и из-за этого основной валютой является турецкая лира. Она считается устойчивой при этом экономическая обстановка в стране за счёт постоянного сотрудничества стабильная. Курс денежной валюты равен 16 рублей.

Цены продуктов питания

Продукты будут вероятно дешевле, чем, например, в Москве на десять процентов. Большой плюс этого государства — дешевые овощи и фрукты из огорода. Что относится воды для питья, то лучше приобретать в бутылках. Возможно, что так будет дешевле.

Образование

В начале получения знаний, дети на острове должны пойти в детский садик. Учреждения бывают разными, в т.ч из Англии. В любой школе ведутся ежедневно занятия английскому языку, иностранному.

Обучение в образовательных учреждениях здесь начинается с 5-то лет и ср. образование должно быть обязательным. Всем известно о том, что школа государственного назначения является бесплатной, а частные — коммерческой. Обучение для детей длится около 11 лет, далее, уже юноша и девушка должны поступить в колледж или высшее учебное заведение.

Качество медицины и стоимость жизни

Частные клиники государства оказывают услуги клиентам за платно или через страховку. Цены на последнее будут относительны от возраста и от того спектра услугю который выбран. Надёжность терапии, оборудования, а также выполняющегося сервиса считается высоким, а цены гораздо ниже по сравнению со странами Европы.

Стоимость жизни для всех будет зависеть от личной потребности индивида, но в целом, она равна в переводе на российскую валюту 20000 рублям на двоих.