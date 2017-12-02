Принцип действия бытового пылесоса
У каждого в доме, наверняка, найдется пылесос. Ни одна уборка не может пройти без этого большого и мощного зверя. И если раньше потребители могли приобретать изделия только отечественного производства, то на современных рынках можно найти различные модели устройств, приехавших с других стран.
Какой пылесос выбрать при многообразии моделей, знают не все.
На что обратить внимание
У каждого есть свои особенности, функции, а также различные характеристики. Пылесос имеет следующий принцип работы:
устройство с большой силой втягивает пыль, грязь и мелкие частицы;
воздух протягивает вес мусор в специальный сборный мешок, где он и остается;
после этого воздух проходит дальше через специальный фильтр, который сохраняет мотор в безопасности от нежелательного попадания пыли и мелких частиц;
далее очищенный воздух выходит наружу через другой фильтр в задней части пылесоса. Этот фильтр обеспечивает задержку бактерий, пыльцы от цветов, а также пыли и вирусов, которые могут случайным образом обойти сборный мешок и фильтр.
Каждый пылесос имеет три степени фильтрации. В первой ступени в роли фильтра выступает сборный мешок, в котором сохраняется большая часть мусора. Второй фильтр расположен перед мотором и не допускает попадания в него пыли и частиц. Третий фильтр находится в задней части пылесоса. Он и выводит очищенный воздух в помещение. Кроме того, в некоторых моделях пылесосов есть и дополнительные фильтры, однако они не играют практически никакой роли в очистке и сделаны только ради того, чтобы продать пылесос по более высокой цене. Именно поэтому следует помнить, что покупать нужно пылесос с не более, чем тремя фильтрами.
У некоторых моделей пылесосов есть свои уникальные функции, ознакомившись с которыми можно подобрать для себя идеальный вариант устройства. К примеру таких функций, можно отнести:
защиту от перегрева. Если температура пылесоса достигнет критической ошибки, он выключится;
блокировку пуска устройства. Данная функция необходима для людей, которые часто забывают установить сборный мешок;
плавный старт. Функция оберегает пылесос от перегрузки;
автоотключение. Функция выключает пылесос, при этом предупреждая, что сборный мешок переполнен;
управление мощностью пылесоса.
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