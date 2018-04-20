Принцип действия массажных накидок для…

Массажные накидки выпускаются разнообразными видами, от достаточно простых накидок, до многофункциональных. Многие из них могут функционировать от прикуривателя автомобиля. Одни из них могут выполнять лишь один вид массажа, а иные более трёх видов.

На сайте https://belberg.de/ можно получить информацию о интеренет-магазине торговой марки Вelberg. Интернет магазин предлагает ряд массажных накидок по ценам от производителя с доставкой по всей России. Массажная накидка незаменима в автомобилях, потому что водитель может находиться за рулём длительное время, если он работает таксистом или управляет целый день другим транспортным средством. Массажная накидка позволит ему расслабиться, сбросить мышечное напряжение, улучшить настроение, не выходя из машины. Массажные накидки различают по:

форме;

материалу;

принципу действия;

функционалу;

производителю.

1.Ортопедическая массажная накидка обладает достаточно простым принципом работы. Она предназначена для всех видов сидений и является более эффективной, чем кресла с естественной формой спины человека, которые позволяют принимать расслабленную и довольно удобную позицию. Накидка снабжена небольшими воздушными камерами, к которым прикреплены микродвигатели, издающие вибрацию воздействующую на спину водителя, его мышцы, а также ягодицы. Накидка выпускается с двумя режимами, которые можно переключать:

вибрационный;

пульсационный.

2. Накидки роликовые, вместо подушек обладают подвижными роликами, которые очень разнообразные по функциональности. Такая накидка может сжимать и достаточно хорошо растягивать мышцы человека, сидящего за рулём. Роликовый тип накидки больше подходит просторным и достаточно широким салонам, так как он более массивный, а вибрационная накидка предпочтительнее автолюбителю легкового авто.

Принцип действия массажной деревянной накидки достаточно прост. Накидку прикрепляют в зоне подголовника и опускают вниз по креслу и сидению. Чтобы накидка не сползала, её закрепляют по бокам. Между плоскостью кожаной обшивки сидения и туловищем водителя образуется прослойка, которая обеспечивает циркуляцию воздуха. В жаркую летнюю погоду спина не будет прилипать к сидению, так как при помощи накидки обеспечивается вентиляция воздухом и производится массаж водителю, при изменении им положения туловища, потому что шарики начинают вращаться на гибкой оси.