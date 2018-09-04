Принцип работы электрокарниза

mavit
Автор: mavit Сентябрь 4, 2018 01:52

Принцип работы электрокарниза

Специализированна компания «ООО Дом в движении» производит и продаёт различные электрические карнизы для штор, которые с каждым днём становятся все популярнее. Рекомендуется ознакомиться с ними, для этого на сайте https://www.prokarniz.ru/ можно подобрать электрокарнизы и купить подходящую модель. После заказа оригинального изделия, срок изготовления составит от 2 до 5 рабочих дней.

Главное предназначение данных устройств — это облегчение процесса, который связан с закрытием и раскрытием занавесок. Во многих случаях этот карниз может сделать жизнь гораздо более удобной, но, иногда, без помощи дополнительных действий будет сложно обходиться. Если окна не низкие или у них большой размер, как и у стен панорамного вида, то этого будет достаточно для их передвижения руками.

Электромотор, имеющийся в карнизе, заметно улучшает каждую задачу по открытию и закрытию занавесок. Нужно только нажать на кнопочку, которая располагается на пульте по управлению изделием, тогда занавески самостоятельно будут разъезжаться по сторонам или двигаться навстречу. Таким образом, закрывается проём окна.

Конструкция имеет дополнительные составляющие:

  • несущий профиль изделия или направляющая, состоящая из металлического материала или пластика;
  • цепь, которая отвечает за передвижение конструкции;
  • электродвигатель, предоставляющий перемещение цепочки в необходимом направлении.

Исключение из правил, это электронные карнизы для штопок римского типа и иные модели с механизмом подъёмного вида, а не передвижного из-за того, что имеется существенное отличие по конструкции. Тут подъём и спуск материала выполняется за счёт работы тросы — его наматывания и разматывания.

Электрокарниз, включающий дистанционный пульт управления, позволяет закрывать или открывать шторы, которые подвешены на крюках. Сам пульт крепится к стенке или к натравляющей. Более новый вид электрокарниза имеет дистанционный пульт управления, который позволяет закрыть или открыть окно прямо с того места, где это удобно.

Все электронные карнизы, имеющие отличия в конструкции, не раздвигают, а поднимают или опускают шторы. Чтобы прямо сейчас узнать о них, рекомендуется позвонить по номеру телефона компании «ООО Дом в движении»: 8 (499) 638-25-37, и подобрать, заказать подходящий вариант.

 

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 4, 2018 01:52
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