Принцип работы светодиодного светильника

Светильник, у которого светодиодный модуль – это современный инновационный вид освещения. Область применения светодиодных светильников самая широкая.

Во многих сферах деятельности человека сегодня используют светодиодные светильники, конструкции которых бывают самыми разнообразными. На сайте http://lampochca.ru/ можно подобрать светотехническую продукцию.

Светодиодный светильник состоит из цоколя, драйвера, радиатора, светодиода и рассеивателя. Светоизлучающим элементом является диод, который представляет собой полупроводниковый прибор, у которого электронно-дырочный переход или контакт из металла-полупроводника, благодаря чему создается оптическое излучение, когда через него пропускают электрический ток.