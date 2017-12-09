Принцип работы светодиодного светильника

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 18:08

Принцип работы светодиодного светильника

Светильник, у которого светодиодный модуль – это современный инновационный вид освещения. Область применения светодиодных светильников самая широкая.

Во многих сферах деятельности человека сегодня используют светодиодные светильники, конструкции которых бывают самыми разнообразными. На сайте http://lampochca.ru/ можно подобрать светотехническую продукцию.
Светодиодный светильник состоит из цоколя, драйвера, радиатора, светодиода и рассеивателя. Светоизлучающим элементом является диод, который представляет собой полупроводниковый прибор, у которого электронно-дырочный переход или контакт из металла-полупроводника, благодаря чему создается оптическое излучение, когда через него пропускают электрический ток.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 18:08
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии