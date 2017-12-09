Принцип работы светодиодного светильника
Светильник, у которого светодиодный модуль – это современный инновационный вид освещения. Область применения светодиодных светильников самая широкая.
Во многих сферах деятельности человека сегодня используют светодиодные светильники, конструкции которых бывают самыми разнообразными. На сайте http://lampochca.ru/ можно подобрать светотехническую продукцию.
Светодиодный светильник состоит из цоколя, драйвера, радиатора, светодиода и рассеивателя. Светоизлучающим элементом является диод, который представляет собой полупроводниковый прибор, у которого электронно-дырочный переход или контакт из металла-полупроводника, благодаря чему создается оптическое излучение, когда через него пропускают электрический ток.
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