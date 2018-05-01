Профессиональная косметика: советы экспертов по выбору

Современный рынок косметики в нашей стране представлен сегодня многообразным и разнообразным ассортиментом для ухода за кожным покровом лица и тела, а также и средства для волос. С каждым годом таких средств становится все больше и больше.

С каждым годом все сложнее и сложнее приходится покупателям делать правильный выбор. Особенно это касается профессиональной косметики. Разобраться и помочь при выборе профессиональной косметики могут только хорошо в этом разбирающиеся профессиональные эксперты. На сайте https://charmcleo.biz/ можно ознакомиться с официальным сайтом косметики CharmCleo.

Профессиональный косметолог, из всей массы косметических средств, сразу выделяет те средства, которые продаются в розничной торговой сети, аптеках и непосредственно профессиональная косметика. Именно профессиональная косметика, по мнению многих профессионалов, используется косметологами и врачами-косметологами.

Состав большинства косметических средств, и, массовых, и аптечных, и профессиональных, в общем-то, имеет много общего. Примером может служить гиалуроновая кислота, которая используется во всех косметических средствах. Принципиальная разница заключается в том, что в разных средствах может быть разный процент тех или иных компонентов с активными и уникальными свойствами.

Многих потребителей косметики интересует такой вопрос, а, правда ли что профессиональная косметика лучше? На самом деле это так и есть – профессиональная косметика лучше и эффективнее. В первую очередь именно эффект от применения профессиональной косметики значительно превышает эффект от других косметических средств. Однако любой опытный косметолог не станет советовать пользоваться исключительно профессиональной косметикой.

Правильный совет от опытного косметолога, может заключаться в том, что лучше всего совмещать все виды косметики – и массовую, и аптечную, и профессиональную. Вот только подбирать ту или иную косметику рекомендуется только после консультации с косметологом. На основании индивидуального состояния кожного покрова можно определить, какое именно косметическое средство лучше всего будет походить.

Профессиональный косметолог не посоветует применять сразу много различных марок косметики. Пусть лучше это будет один или максимум, два вида, но не больше. Особенно этот совет касается профессиональной косметики.