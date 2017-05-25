Простые правила, которые помогут продлить срок службы Вашего авто
Чтобы автомобиль дольше оставался в работоспособном состоянии и не нуждался в ремонте следует своевременно обращаться в автосервис для проведения плановых ТО и профилактического осмотра машины. Кроме этого существует несколько советов, которые помогут существенно продлить срок эксплуатации любого автотранспортного средства:
- Чтобы поддерживать оптимальную работу двигателя важно своевременно менять масло в соответствии с рекомендациями производителя. При этом следует приобретать моторное масло с теми параметрами, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Для этого лучше обращаться к проверенным поставщикам, обращать внимание на дату изготовления и срок реализации
- Желательно заправлять машину только качественным топливом. Всевозможные примеси могут привести к преждевременной поломке. В первую очередь это сказывается на фильтрах, которые приходится менять намного чаще
- Периодически необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в баке и при необходимости доливать или менять ее на новую
- Своевременно настроенный развал-схождение колес на СТО поможет уберечь детали подвески от поломки, продлит срок эксплуатации покрышек. Диски и колеса должны соответствовать тому размеру, который указан производителем
- Правильный уход за лакокрасочным покрытием поможет надолго сохранить свежий, привлекательный внешний вид автомобиля. Желательно не мыть машину под палящим солнцем, чтобы не образовывались микротрещины
- Следует периодически обрабатывать днище, крылья и пороги транспортного средства специальными антикоррозийными средствами. Это поможет защитить кузов от появления коррозии
- Немаловажное значение имеет комфорт во время передвижения на автомобиле. Поэтому нужно периодически проводить уборку салона, своевременно менять салонное фильтры
- При регулярной чистке конденсатора кондиционер прослужит намного дольше, его работа будет более эффективной и безопасной
- Не рекомендуется чрезмерно нагружать легковую машину. Чтобы перевезти тяжелые грузы, стоит пользоваться специальным грузовым транспортом. Длительный простой машины также негативно сказывается на ее работоспособности
- Бережное отношение к коробке передач и своевременное переключение режимов значительно продлят жизнь трансмиссии
Соблюдая эти несложные правила можно на много лет забыть о ремонте автомобиля, наслаждаясь комфортной и безопасной ездой.
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