Простые правила, которые помогут продлить срок службы Вашего авто

mavit
Автор: mavit Май 25, 2017 02:11

Простые правила, которые помогут продлить срок службы Вашего авто

Чтобы автомобиль дольше оставался в работоспособном состоянии и не нуждался в ремонте следует своевременно обращаться в автосервис для проведения плановых ТО и профилактического осмотра машины. Кроме этого существует несколько советов, которые помогут существенно продлить срок эксплуатации любого автотранспортного средства:

  1. Чтобы поддерживать оптимальную работу двигателя важно своевременно менять масло в соответствии с рекомендациями производителя. При этом следует приобретать моторное масло с теми параметрами, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Для этого лучше обращаться к проверенным поставщикам, обращать внимание на дату изготовления и срок реализации
  2. Желательно заправлять машину только качественным топливом. Всевозможные примеси могут привести к преждевременной поломке. В первую очередь это сказывается на фильтрах, которые приходится менять намного чаще
  3. Периодически необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в баке и при необходимости доливать или менять ее на новую
  4. Своевременно настроенный развал-схождение колес на СТО поможет уберечь детали подвески от поломки, продлит срок эксплуатации покрышек. Диски и колеса должны соответствовать тому размеру, который указан производителем
  5. Правильный уход за лакокрасочным покрытием поможет надолго сохранить свежий, привлекательный внешний вид автомобиля. Желательно не мыть машину под палящим солнцем, чтобы не образовывались микротрещины
  6. Следует периодически обрабатывать днище, крылья и пороги транспортного средства специальными антикоррозийными средствами. Это поможет защитить кузов от появления коррозии
  7. Немаловажное значение имеет комфорт во время передвижения на автомобиле. Поэтому нужно периодически проводить уборку салона, своевременно менять салонное фильтры
  8. При регулярной чистке конденсатора кондиционер прослужит намного дольше, его работа будет более эффективной и безопасной
  9. Не рекомендуется чрезмерно нагружать легковую машину. Чтобы перевезти тяжелые грузы, стоит пользоваться специальным грузовым транспортом. Длительный простой машины также негативно сказывается на ее работоспособности
  10. Бережное отношение к коробке передач и своевременное переключение режимов значительно продлят жизнь трансмиссии

Соблюдая эти несложные правила можно на много лет забыть о ремонте автомобиля, наслаждаясь комфортной и безопасной ездой.

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mavit
Автор: mavit Май 25, 2017 02:11
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