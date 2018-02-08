Распашной шкаф в спальню: современные идеи оформления

В большинстве случаев к проблеме покупки распашного шкафа в спальню приходят только после того, как произведён ремонт. За счёт мебели проживание становится гораздо более комфортное и уютное, так ещё и покупается она на длительный срок.

Конечно, для этой цели распашной шкаф должен быть самым подходящим и хорошо подобран и самое главное оформлен.

Если ещё не куплена подходящая мебель, то на сайте можно подобрать распашные шкафы по индивидуальным размерам и красиво оформить под интерьер комнаты.

Основной элемент любых спальных комнат, это кровать. Но не обойтись в данной комнате и без систем по хранению постельного белья, одежды и других вещей длительного хранения. Чтобы купить распашной шкаф вместе с системой храненияможно обратиться в ТДМ Индивидуальные Решения и заказать подходящую по размерам модель.

Разновидности систем хранения для оформления шкафа

Они встречаются в двух видах: корпусные и встроенные. Главный элемент мебели есть распашной шкаф — две двери с пеналом, располагающим дополнительные секции.

Будет лучше если данный предмет интерьера будет установлен в соответствии с интерьером спальни — это позволяет избавиться от такого, что придётся покупать дополнительно комод и подобные ему конструкции для хранения той или иной одежды. Для гардеробной выделяется часть спальни, стенка в которой есть ниша.

Что нужно учитывать при планировке?

При планировании шкафа рядом с окном, дверью, выключателем, важно обеспечить доступ к сети коммуникаций.

Выбор дизайна

Во время выполнения дизайна распашного шкафа в спальне применяют разные подходы стилистике и в декоративном плане.

Беспрекословной популярностью пользуется классика — предметы мебели с выразительными линиями, сдержанными пропорциями. Фасадная часть оформлена элегантной, но при этом не яркой фурнитурой.

Стиль ампир изображается в виде в утончённого белого шкафа, которые отличается своей блестящей поверхностью фасада с креативно оформленной резьбой, золотом.

Также сейчас в моде этника. Шифоньер в этом стиле производится мастерами вручную с использованием массива дерева (натуральный). Нередко выполнен декор бамбуком или ротанговой вставкой.