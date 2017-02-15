Разновидности конструкций крыш

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:18

Разновидности конструкций крыш

Строительство современных коттеджей позволяет использовать новый дизайн и конструкцию не только фасада, но и крыши. Это позволяет строить дома по индивидуальной планировке, при этом дома с необычными крышами более эстетичны по внешнему виду, престижны и красивы.

Перейдя по ссылке http://stroicod.ru/ustroistvo/izuchaem-populyarnye-konstrukcii-kryshi.html можно ознакомиться с популярными конструкциями крыш

Современная классификация крыш позволяет сделать выбор оптимального варианта, с учетом конструкции дома, вида кровли и общей стилистики района застройки.

На первом месте по популярности идет двускатная крыша. Такой крышей пользовались древние русские поселения, и много позже в Россию пришли западные стили крыш. Двускатная крыша – самая удобная, т.к. обеспечивает скат осадков, выстрой высыхание кровельного материала и удобство монтажа во время постройки дома. С точки зрения дизайна двускатная крыша выглядит привлекательнее односкатной.

Вальмовые крыши отличаются тем, что они имеют 4 ската в 4 стороны, соответственно. При этом два ската, расположенные с фронтальной стороны, имеют треугольную форму, а оставшиеся два – трапециевидную форму. Монтаж вальмовых крыш более сложен, чем возведение двускатной крыши. Кроме того, здесь требуется хороший водоотвод, чтобы тающие с крыши снега не попадали под фундамент.

Мансардная крыша – это разновидность двускатной крыши, скаты которой представляют собой ломаные линии. Таким образом увеличивается полезная площадь чердачной части дома, называемую мансардой. Монтаж такой крыши выполнить не трудно, но, в то же время, без использования утепляющих материалов в данном случае не обойтись.

Плоская крыша в настоящее время почти не пользуется популярности. Но она представляет интерес с точки зрения практичности. На ней можно устроить цветник, небольшой бассейн и т.п. Хотя для таяния снега и стока воды здесь требуется дополнительное приспособление.

Шатровая крыша отличается 4-мя скатами, соединенными вверху одной точкой, из которой они берет начало. Надо отметить, что монтаж такой крыши могут выполнить опытные мастера.

Многощипцовая крыша – достаточно современная модель сложной конфигурации. Такую крышу используют для строительства дома сложно планировки, с пристройками и боковыми мансардами.

 

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 15, 2017 19:18
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