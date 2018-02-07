Разновидности кухонь

На кухне любой человек проводит достаточно много времени. В среднем, это несколько часов в день. Мы привыкли кушать домашнюю еду и желаем при этом получать удовольствие. Кухню сложно выбрать не только из-за разнообразия материалов и расцветок поверхностей, но еще из-за ее различных форм.

В зависимости от размера помещения, запросов пользователя, наличия различной бытовой техники удобным будет то или иное размещение.

К примеру, кухня угловая считается наилучшим вариантом для небольших помещений, где решающим считается каждый квадратный метр. Рассмотрим подробнее различные способы планировки гарнитура.

Основные планировки

Итак, различают следующие варианты размещения кухни:

П-образная;

L-образная (или угловая);

линейная;

островные;

двухрядная.

Рассмотрим их подробнее.

L-образная кухня считается удобным вариантом для размещения кухни в небольшом пространстве или для разделения ее на два рабочих пространства. Ее лучше всего располагать в помещениях, похожих на квадрат.

П-образная кухня. Это оптимальное решение, которое подойдет для больших прямоугольных и квадратных помещений, где нужно разместить очень много техники и систем хранения. Рекомендуется, чтобы длина параллельных линий кухни была в пределах 1,5-2 метра, а зона, соединяющая их, должна быть длиннее 2,5 метров.

Линейную кухню выбирают те, у кого узкие (до 2 м) небольшие кухонные помещения. Под столешницей для экономии пространства размещают бытовую встроенную технику, посуду хранят в выдвижных системах, а продукты — в шкафчиках.

Островные кухни устанавливают исключительно в крупных помещениях. Они подразумевают оборудование мойки или плиты на отдельно стоящем столе. Также возможен полуостровной вариант с барной стойкой. Существуют и другие способы размещения, в зависимости от предпочтений хозяина. Это самый идеальный, но и наиболее дорогой и сложный вариант размещения кухни.

Двухрядную кухню используют для эффективного распределения квадратуры вытянутого помещения. Устанавливая кухонный гарнитур, следят, чтобы был достаточный проем. Обычно на одном ряду устанавливают плиту и раковину, а холодильник — на другой. Недостаток такой кухни — отсутствие выраженной обеденной зоны.

Таким образом, каждый вариант кухни подходит для конкретных типов помещения, поэтому при выборе нужно учитывать не только свои предпочтения, но и архитектурные решения.