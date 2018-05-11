Разновидности шин для автомобилей

Покрышки – важная составляющая любого автомобиля. Без них он попросту не сможет поехать, а если и сдвинется с места, то наверняка относительно недалеко. Вообще выделяют три основных вида шин, в зависимости от того, в какое время года их рекомендуется использовать.

Они так и называются – летние, зимние, всесезонные. Что-то похожее наблюдается и в одной из классификаций одежды.

Летние покрышки можно использовать в том случае, если температура окружающей среды не опускается ниже +5 градусов. Они в свою очередь имеют свои подвиды, отличающиеся друг от друга узорами протектора. Так, существуют шоссейные, универсальные, а также грязевые летние шины.

Шоссейные покрышки, как видно по названию, используются только в том случае, если автолюбитель не собирается сворачиваться с бетонных или асфальтированных дорог. У них обычно имеются только две маркировки: Н/Т и Н/Р. Примечательно, что данный подвид шин самый распространённый, среди всех прочих. Это и понятно, ведь на автомобилях по большому счёту и передвигаются только по асфальту, в редких случаях выезжая на бездорожье. При использовании их в городских условиях, они почти не издают звука во время езды, обеспечивают отличный контакт с дорогой и вдобавок отводят от себя воду и пыль. С ними худо придётся, если нужно проехать по грязи или по дороге в зимний период времени.

Универсальные скаты, в отличие от предыдущих, имеют только одну маркировку – А/Т. Пусть во время езды они издают намного больше шума, однако отлично себя чувствуют как на чистой дороге, так и на той, что сплошь покрыта грязью. Однако они плохи теми, что во время езды по асфальту являются менее устойчивыми, чем шоссейные. Тем не менее, они хороши при езде по траве и дороге после дождя.

Что касается грязевых шин, то они имеют маркировку М/Т. Эти скаты, так же, как и универсальные, являются довольно шумными, но вместе с тем, хорошо чувствуют себя на бездорожье. Их отличает глубокая высота протектора. Иногда могут протекторный рисунок сделать на боковине покрышки, благодаря чему их легче очистить от грязи, да и вдобавок она лучше вытесняется из-под колеса. Кстати, перейдя по ссылке https://aikos.kz/catalog/tyres/michelin/ можно подобрать легковые шины Мichelin, а также получить более подробную информацию о разновидностях шин.