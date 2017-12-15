Разновидности скамеек на кухню

Кухня, это одно из популярных мест в доме, где может собраться за обеденным столом вся семья. Любая скамейка на кухне создаёт уют, комфорт и может сэкономить её площадь. Этот предмет кухонной мебели должен быть крепким, достаточно надёжным и долговечным. Вид скамейки может быть изменён и подстроен к дизайну комнаты. Они бывают достаточно массивными и выполненными из натурального материала или обладающие мягкой обивкой, и находиться в зоне, где обедают.

Кухонные скамейки могут иметь следующие разновидности:

•Деревянные;

•С встроенным ящиком;

•Угловые;

•Мягкие;

•В стиле прованс;

•Диваны – скамейки.

Первый вид скамеек используют в дизайне деревенской стилистики. Их изготовляют из дерева, применяя различный декор, в виде резных фигур спинок.

Второй вариант изделия является удачным, при компактной планировке кухни. Ящик встроен под сиденье скамейки. Зачастую он достаточно глубокий и служит для хранения различных предметов кухонного обихода. Если кухня длинная или узкая, то подойдут прямые скамейки, у которых мягкие сиденья и спинки. Они служат для того, чтобы организовать обеденную зону. Такие мебельные предметы легко переставляются, если это будет необходимо сделать.

Популярностью пользуются угловой вариант скамеек. Они могут быть прямыми или закруглёнными. Внутри таких скамеек имеется несколько ящиков, предназначенных для хранения различных предметов.

Для создания уюта в зоне для принятия пищи обычно стоят мягкие скамейки с обивкой из прочного драпа, или других материалов.

Скамейка, изготовленная в стиле Прованс, выполняется из дерева с элементами витой ковки, преимущественно светлых цветов и декорируются мягкими подушками.

Диваны – скамейки очень компактны и могут раскладываться в спальное место.

Воспользовавшись интернетом можно подобрать кухонные скамьи, подробнее перейти на сайт. Сегодня существует Компания «Пинскдрев» в Ростове-на-Дону, которая является ведущей деревообрабатывающей компанией Беларуси. Она на протяжении более 100 лет производит многие виды мягкой и корпусной мебели. Кроме этого она производит большое количество матрацев, фанеры, обычных спичек, и многое другое. Свою продукцию они поставляют по всему миру.