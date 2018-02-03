Разновидности сварных заборов
Для всякого частного дома качественный и красивый забор становится неотъемлемой частью. Забор – это, прежде всего, защита, но не менее важна его роль, как декора. Сварной забор из всех других остается самым востребованным.
Понятно, почему – они очень прочны и довольно устойчивы к атмосферному влиянию, они могут быть очень красивыми, даже ажурными и уникальными.
Загляните в каталог сварных заборов. Там вы найдете металлические ограждения самых разных видов:
сетчатые,
сетка-рабица – из числа самых востребованных и, несомненно, самый бюдженый вариант;
решетчатые,
ковано-сварные,
кованые – самые дорогие.
Для установки металлического сварного забора можно пригласить специалиста, но и самому сделать это возможно, если знаете правила.
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