Разновидности сварных заборов

Для всякого частного дома качественный и красивый забор становится неотъемлемой частью. Забор – это, прежде всего, защита, но не менее важна его роль, как декора. Сварной забор из всех других остается самым востребованным.

Понятно, почему – они очень прочны и довольно устойчивы к атмосферному влиянию, они могут быть очень красивыми, даже ажурными и уникальными.

Загляните в каталог сварных заборов. Там вы найдете металлические ограждения самых разных видов:

сетчатые,

сетка-рабица – из числа самых востребованных и, несомненно, самый бюдженый вариант;

решетчатые,

ковано-сварные,

кованые – самые дорогие.

Для установки металлического сварного забора можно пригласить специалиста, но и самому сделать это возможно, если знаете правила.