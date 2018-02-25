Разновидности женских блузок

Стильные блузки сочетают в себе простой фасон и интересные детали. Они помогают сделать модель уникальной. Среди представленного многообразия выделяются блузки оптом в омске. Это позволит подобрать идеальный трендовый вариант.

Разновидности

Все блузки компании Чарутти отличаются правильным кроем. Это может быть строгий вариант, романтическая модель, которые помогут кардинально изменить облик.

Модели с длинным рукавом привлекают внимание плотной тканью, интересными полупрозрачными вариантами и расклешенные. Можно подобрать рукава-фонарики. Для любой фигуры отличным вариантом станет рукав 3/4. Блузки без рукавов – это летний наряд. Его шьют из хлопка. Модели отлично подойдут под одежду разных стилей. ее надевают с шортами и классической юбкой. Современный стильный лук из полупрозрачной ткани можно составить с вариантом без рукавов.

Блузку с баской выбирают, чтобы визуально сделать талию, скрыть животик. Одежда будет выглядеть нарядно, если элемент сделан из плотной ткани. Отличительной особенностью является воротник. Классическая блузка представлена воротником-стойкой. Женственной моделью является жабо и воротник, состоящий из воланов.

Стильно и ярко выглядит блузка без воротника. Украсит женщину модель с рюшами и бантами. С ее помощью делают акцент на той части тела, которой необходимо привлечь внимание, отвлечь от проблемных мест. Красивая одежда на резинке неплотно прилегает к телу, делает фигуру стройнее.

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Любая женщина приобретает классический вариант блузки, которая подойдет для свидания и работы в офисе. В каждом сезоне дизайнеры предлагают красивые блузки разных оттенков. Стильная модель в бежевом варианте подойдет к юбке и укороченных брюк.

Блузка рубашечного кроя напоминает мужской вариант изделия. На ней накладные карманы, манжеты и стоящий воротник. Для изысканности и женственности ее дополняют пиджаком, изящными лодочками и юбкой.