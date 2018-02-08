Рейтинг лучших мониторных наушников 2017-2018 года

mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 12:01

Рейтинг лучших мониторных наушников 2017-2018 года

Любители прослушивания музыки, просмотра фильмов с помощью наушников, знают, что представляет собой beats by dr dre studio. Насыщенное и качественное звучание, длительность эксплуатационного времени, широкий ассортимент товаров – все это на ресурсе http://beats7-shop.ru/monitornie/studio-6/.

Ассортимент и выбор: идеальные условия

Сначала может показаться, что выбор наушников – это простое дело. Однако просто купить в магазине изделие недостаточно. Следует ознакомиться с характеристиками и нюансами. Имеет значение дизайн и характеристики. Обратить внимание стоит:

  • На модель.
  • Удобную эксплуатацию.
  • Качество звучания музыки.
  • Тип устройства: накладные, вставные, полноразмерные, вкладыши.
  • Вид конструкции: арматурный, динамический, электростатический, изодинамический.

При выборе учитывают одностороннее или двустороннее подключение, подачу сигнала через провод или без него, с использованием Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт. Важными остаются технические характеристики. Хорошая мощность обеспечит громкий звук, на качество влияет диапазон, искажения, чувствительность. И, конечно, ценовая политика, которая позволяет выбрать качественную модель по выгодной стоимости.

Легенда среди наушников Beats Studio – это устройство с отличными басами. Накладные модели считают профессиональными студийными вариантами. Они отличаются глубоким и объемным звучанием. Качество слышно уже с первых секунд.

Beats 4.0 с микрофоном и разъемом mini jack 3.5 mm, которые весят всего 260 г. Monster Beats Studio с фирменным звучанием выбирают из-за возможности настроить эквалайзер, прогрев и мощность. Отличаются удобным и эргономичным функционалом, пультом управления, с помощью которого принимают звонки, настраивают громкость. Комфортно сидят на голове, имеется функция подавления шума. Красивый дизайн в нескольких цветовых вариантах.

В магазине отличный выбор таких моделей:

  • Monster beats solo HD Matte.
  • Studio проводные и беспроводные.
  • Pro в различных цветовых решениях.

Отличаются модели удобными амбушюрами с дышащим материалом для длительного прослушивания музыки. Для изготовления используют оригинальные детали с высокими технологичными требованиями.

 

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 12:01
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