Рейтинг популярности недвижимости в зарубежных странах

Многие наши граждане, которые обладают крупными денежными суммами, задумываются над тем, как их сохранить и преумножить, без особого риска. Недвижимость, имеющаяся за рубежом, в рекламе не нуждается. После того, как произошёл крах СССР, и страны, входящие в него получили независимость, у предпринимателей и политиков появилась возможность вкладывать деньги в зарубежную недвижимость.

Если популярность недвижимости постоянно растёт, то это значит, что и дальше будет происходить её рост, так как она обладает запасом прочности для этого. На сайте «housage.com» можно подобрать недвижимость за рубежом.

По рейтингу популярности приобретения недвижимости в зарубежных странах, лидерство досталось:

•Болгарии;

•Испании;

•Черногории.

Покупать объекты недвижимости в этих странах перспективно:

1.Эти страны расположены на чудесных побережьях, которые обеспечивают круглогодичный поток туристов;

2.Стоимость на недвижимость в этих странах намного ниже, чем в Крыму или в курортном городе Сочи. Туристы всего мира проявляют больший интерес к зарубежным курортным городам, чем к российским и украинским курортам, так как у них низкие налоги, и предоставляется вид на жительство.

Среди трёх стран, пальма первенства отдана Болгарии. Более 100 тысяч россиян обладают недвижимостью в этой удивительной стране. Наибольшим интересом среди инвесторов пользуется песчаное побережье страны, где расположены такие города как:

•Варна.

•Святой Влас.

•Поморие.

Кроме этих городов, можно недорого приобрести объект недвижимости в комплексе Солнечный берег. За счёт притока туристов в Болгарии можно получить 12% дополнительного дохода за год. В этой стране установлена самая низкая цена в Европе на недвижимость.

Второе место по популярности отдано Испании. Предпочтительнее, для граждан стран СНГ, оказалась покупка недвижимости в Барселоне. Там имеется песчаный, достаточно известный пляж Косто-Дорада, и популярный курорт Марбелья. Поток туристов в Испанию направляется круглогодично, что позволяет заработать инвесторам до 10% за год.

3.Современные политики имеют полюбившееся место отдыха в Черногории. Инвесторов привлекают низкие цены, на объекты недвижимости. Кроме того, что они получают готовый ежегодный бизнес, у них есть возможность оформить вид на жительство.