Ремонт полов

Ремонт пола в доме или квартире следует выполнять наиболее тщательно, поскольку неправильно выполненные работы могут повлечь за собой исправления, которые могут принести массу проблем.

Выбор отделочных материалов для ремонта пола весьма обширен. Правильно определить, какой материал оптимально подойдет для конкретного помещения, может только мастер. Выбор зависит от того, какое основание будет использоваться для настила напольного покрытия, а также от многих других факторов. Грамотного специалиста для ремонта полов вы сможете найти в компании «Рего-Ремонт37». Мы поможем вам компетентной консультацией и профессиональными услугами, благодаря чему вы сможете провести ремонт дома на высочайшем уровне.

Если ремонт пола выполняется в квартире, технология может быть весьма простой, особенно если это новостройка, где уже были выполнены процедуры по черновой отделке. Как правило, они включают в себя предварительное выравнивание поверхности при помощи стяжки. Данную процедуру необходимо выполнять в любом случае, поскольку залогом долговечной и беспроблемной службы покрытия является качественно выровненный основной пол. Выполняется выравнивание с использованием специальной смеси. Это может быть цементно-песчаный состав, который применяется, если перепад высот существенный. Также используются жидкие самовыравнивающиеся растворы, которые отлично подходят для нивелирования небольших неровностей.

После того, как основной пол выровнен, осуществляются подготовительные работы. В случае укладки ламината или паркета, необходимо изготовить основание. Им, как правило, служит специальная подложка, которую лучше всего изготавливать из натуральных материалов. Такой подход позволит продлить жизнь напольному покрытию. Природные материалы – пробковые пластины или битумно-резиновую массу – желательно использовать при укладке ламината на деревянный пол. Таким образом вы сможете продлить и срок эксплуатации основания. Для того, чтобы правильно разместить подложку, не требуется использование каких-либо креплений к стенам или основному полу. Метод «плавающего» пола применяется в случае настила ламината или паркета.

Такая особенность обуславливается поведением материала напольного покрытия в процессе эксплуатации. Дереву свойственно сужаться и расширяться в зависимости от уровня влажности и температуры, поэтому при жестком креплении материала есть риск деформации и выхода из строя отдельных элементов. Если вам необходима дополнительная шумо- , гидро- или теплоизоляция, необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Мы проводим ремонт пола с использованием самых современных материалов, которые существенно повышают продолжительность эксплуатации и комфорт использования. Также, наши мастера работают с любыми типами покрытия, проводя ремонт полов как на бетонных, так и на деревянных основаниях. С прайс-листом на услуги вы можете ознакомиться на нашем сайте.