Решение для детской комнаты

К мебели детской комнаты предъявляют серьезные требования по безопасности и надежности. Это обусловлено тем, что основным владельцем мебели будет являть ребенок, для которого многие родители хотят лучшего. Поэтому, в качестве основного материала для производства детских применяют дерево.

В случае с детской комнатой, внимание уделяется не только внешнему виду, но и безопасности и экологичности. Родители стараются сделать для ребенка самое лучшее, и в выборе мебели стоит уделять не меньше внимания качеству, безопасности и цветовой гамме, чем тем же факторам при выборе материалов для ремонта.

Как обставить детскую комнату?

В детской комнате предпочтительно использовать тёплые и жизнерадостные цвета, это более положительно отразится на поведении и настроении ребёнка, мебель стоит выбирать по тем же критериям, но с оговоркой на некоторые факторы. Желательно чтобы мебель не имела множество заостренных углов, а столешницы не выходили за пределы самой конструкции, это обезопасит ребенка от возможных травм, лучше, чтобы и боковые углы были закругленными, помимо безопасности, это очень красиво. Материалы лучше использовать натуральные, экологически чистыми являются детские из массива дерева, желательно обработанный, соответствующий стандартам. Хотя дерево итак не является аллергеном, при выборе пластика и другой синтетики обязательно нужно убеждаться в безопасности поверхностей.

Помимо экологичности, деревянная мебель является эталоном эстетики, очень часто, если это вписывается в интерьер, предпочтение стоит отдать не крашенной мебели сдержанных деревянных тонов.

Если ребенок постарше, касательно внешнего вида стоит посоветоваться с ним, в каких тонах комнату он бы предпочел, в большинстве случаев дети выбирают яркие зеленые или синие тона, но не исключено что ребенок выберет именно натуральный цвет. В любом случае, гармонично будут смотреться панели для стен, которые дополнят интерьер. Лучше их использовать в нижней части стены, чуть ниже средней линии, а выше клеить обои, это самый частый и самый выгодный с точки зрения внешнего вида вариант. Не стоит делать стену полностью из панелей, множественные ровные линии могут раздражать зрение ребенка, а если у него это наблюдается, лучше вообще отказаться от использования полосок и клеток в расцветках.

Очень хорошим решением будет создание стилизации, например, в морском стиле, светло-синие и белые тона, мебель с атрибутами, некоторое количество аксессуаров, и уже получается что-то особенное, а ребенок скорее всего будет счастлив иметь такую комнату.