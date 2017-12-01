Рецепты шоколадных тортов в домашних условиях

Для многих домашних тортов используют шоколадную основу. На сайте «YummyBook.ru» можно ознакомиться с кулинарными рецептами. Для приготовления используют черный шоколад или какао.

Простое приготовление

Рецепт торта «Три шоколада» отличается подборкой простых ингредиентов. Понадобится три вида продукта: белый, черный и молочный. Это позволяет создать шедевр в виде малокалорийного торта с приятным вкусом.

Приготовить «Шоколадный торт без муки» можно с помощью таких продуктов: 6 яиц, 1 стакана сахара, 50 г какао, стакана сливок 20%, плитки черного шоколада и 20 г сливочного масла. Для шоколадной массы понадобится взбить белки до пены, добавить сахар, еще раз взбить. Во второй емкости смешивают желтки сахар и какао. Две смеси объединяют. Застилают пекарскую бумагу, выливают тесто, равномерно распределяя на листе. Выпекают полчаса при температуре около 200 градусов. После остывания разрезают на 4 части.

Для крема понадобится шоколад, который добавляют в закипевшие сливки. Получается шоколадный крем. После этого торт формируют и убирают в холодильник на один час.

Шоколадный торт на кефире понравится гостям приятным вкусом. Для его приготовления понадобится 1,5 стакана кефира, два стакана сахара в тесто и один в крем, два яйца. Две ложки масла растительного, столько же какао, чайная ложка соды или разрыхлитель, два стакана муки, 400 г сметаны, 200 сливочного масла и орехи.

Смешивают отдельно сухие и жидкие ингредиенты, затем обе массы соединяют. Готовое тесто ставят в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. После остывания корж разрезают и смазывают кремом. Для него смешивают сметану с сахаром, а затем постепенно вводят масло, пока масса не станет нежной и пышной.

Шоколадный слоеный торт станет отличным десертом в день рождения. Готовится несложно, зато намного лучше покупного продукта. Понадобится около 250 г муки, 180 г какао, две чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли, 8 яиц, 300 г сахара, 100 г сливочного масла, чашка крепкого кофе. Для крема нужны две плитки молочного шоколада, 600 г сливок, ванилин.

Сначала необходимо включить на разогрев духовку на 190 г. в это время смешивают соль, муку, какао и разрыхлитель. Яйца взбивают миксером несколько минут, добавляют сахар, чтобы получились нежные пики. Половину сухой смеси добавляют к яйцам, перемешивают, затем вторую. Тесто делят на равные части и выпекают до готовности. Для крема смешивают растопленный на водяной бане шоколад и сливки, добавляют ванилин.