Сфера применения дозиметра-радиометра

mavit
Автор: mavit Июль 6, 2017 03:35

Сфера применения дозиметра-радиометра

Главная цель изобретения дозиметра – измерение радиации, и до недавних пор, использовали его в основном военные. Сегодня дозиметр-радиометр можно свободно приобрести в магазине, в том числе и на нашем сайте http://med-magazin.com.ua/cat_227.htm.

Дозиметр для многих сегодня стал чем-то вроде любимого прибора: тот, у кого он есть, берут его с собой повсюду, и везде измеряют радиоактивный фон. Размер дозиметра не больше пачки сигарет, поэтому носить его не составляет труда. Многих обладателей дозиметров, в каких-то случаях, буквально спасал жизнь. И это не пустые слова. Сфера применения дозиметра-радиометра постоянно расширяется. На сегодня его применяют для измерения радиоактивного фона зданий, строительных материалов, земли и удобрений, продуктов питания, денег, автомобилей и грузов, драгоценностей и раритетных старинных вещей.

Проверяем свой дом и место работы.

Много времени – большую часть жизни – мы находимся или дома или на работе. Первым делом мы можем проверить радиационный фон именно там. Известно немало случаев, когда дома строились на тех местах, где были старые захоронения. С этими местами даже находиться рядом нельзя, а жить и подавно. Не всегда перед строительством многоэтажек, проверяется радиационный фон. Контроль обязаны производить и до начала строительства и во время строительства. Бывает так, что когда строители снимают пласты земли, вот тогда фон начинает расти. Радиоактивными могут быть и строительные материалы.

Проверяем дачу

Актуальность дозиметра не только в городских условиях, но, к сожалению, и за его пределами, например, на даче. Если вы хотите отдыхать спокойно и не нервничать, проверти свой дачный участок на предмет заражения радиацией. Даже если вы обнаружите совсем малую, но завышенную дозу, это уже может негативно сказаться на самочувствии и на здоровье.

Проверяем овощи

Предпочитаете овощи покупать на базаре или даже в магазине? – проверти их на радиацию! Дозиметр и здесь вам пригодится. Конечно, базарные овощи, фрукты и ягоды требуют особенно тщательной проверки, ведь совершенно не ясно, где это всё было выращено и собрано.

Проверяем деньги

Многим уже известно, что деньги являются главными переносчиками вредных бактерий. Но, как оказалось, не только бактерий – деньги могут быть заражены и радиацией.

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mavit
Автор: mavit Июль 6, 2017 03:35
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