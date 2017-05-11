Сферы применения бетона в строительстве

Бетон считается незаменимым материалом в любом виде строительства. Но его видов на сегодняшний день огромное количество, поэтому прежде чем приобретать бетон, необходимо продумать, с какой целью он вам необходим. Каждый тип бетона будет различаться тем, каков будет его состав. Классификация такого строительного материала бывает совершенно разной. Так, часто меняется в его составе заполнители, а также еще и вяжущие вещества. Отсюда и такое интересное деление бетона на различные классы. Это бетоны, которые могут быть как специальными, гипсовыми, цементными и шлакощелочными. Кстати, перейдя на сайт BetonZone.com можно ознакомиться с ценами на бетон в Ивантеевке, а также познакомиться с теми характеристиками, которые имеет каждый вид такого бетона. Прежде всего, применяя бетон, обращают внимание на то, каковы его такие качества, как прочность и гибкость, а также устойчивость к морозам и прекрасная теплопроводимость. Отсюда можно выделить такую классификацию, которые по своим составам подразумевает деление на легкие виды бетона и, соответственно, тяжелые. Все такие характеристики бетона обязательно будут учитывать и при марке самого строительного материала. Например, если бетон имеет высокую плотность, то это будет влиять на то, каково будет от самого материала в тот момент, когда будет происходить сжатие. На сжатие такого материала будет влиять качество того цемента, а также заполнителей, которые смешиваются в определенных процентах, чтобы получить необходимый состав. Это будет обязательно влиять и на то, как будут происходить все химические процессы, когда будут протекать соединение самого вяжущего вещества с водой.

Положительным качеством бетона является и его водонепроницаемость, которая также влияет на его деление по классам. Именно вода имеет свойство разрушать цемент и вымывать все необходимые и легкие компоненты из самого бетона. Поэтому так важна эта характеристика. Часто в грунтовых водах находится много кислот, которые как раз и усиливают сам процесс разрушения бетона. Поэтому такую характеристику всегда стоит учитывать. Необходимым условием при полном и качественном использовании бетона должно являться и его высокая устойчивость к морозам.

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