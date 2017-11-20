Сферы применения минваты

Минвата – это такой материал, являющийся теплоизоляционным. Область применения минваты очень широка. С ее помощью утепляют трубопроводы сетей отопления, воздухопроводы, различное оборудование. Минватой утепляют стены, полы, перекрытия и крыши различных сооружений, как плоских, так и скатных. Востребованность минваты объясняется прекрасной эффективностью.

У минваты выские теплоизоляционные свойства. В холодные зимы и жарким летом в домах и сооружениях, которые были утеплены минватой, не холодно зимой и не жарко летом. Кроме этого, у минваты очень хорошие звукоизоляционные свойства. Перейдя по ссылке https://www.ursa.ru/construction-solutions/zvukoizolyatsiya-potolka/ можно получить информацию об утеплении минватой URSA.

Утеплители из минваты бывают разных видов

Наиболее известный и раннее широко используемый вид – это стекловата. Изготавливается стекловата из отходов стеклопромышленности, а также из песка и соды, доломита и известняка. Другой вид – это шлаковата, которая производится также из отходов производства, но металлургического. Следующий вид – каменная вата. Каменную вату производят из расплавленных горных пород. Все эти виды минваты отличаются толщиной и длиной волокон, и то, как они расположены – у всех у них разные технические характеристики. Самой распространенной минватой является та, которая производится из базальта, на его основе. Широко используют минвату в сэндвич-панелях. Выпускают минвату в рулонах, матах и плитах. У разных видов минваты разная плотность.

Сфера использования минваты

Повсеместно минвату используют при утеплении частного домостроения, как снаружи, так и внутри зданий. С помощью минваты утепляют: стены, фасады, чердаки (мансарды), потолки, перекрытия, лоджии. Широко используется минеральная вата при устройстве крыш. Во внутренних стенах также применяют минеральную вату, которая прекрасно изолирует помещения от посторонних звуков. Бани и сауны также рекомендуется утеплять минеральной ватой, так как у этого утеплителя хорошая паропроницаемость.