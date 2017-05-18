Сферы применения силовых кабелей

Промышленность выпускает кабельно-проводниковую продукцию в огромном ассортименте. Оно и понятно: электрические кабели разного назначения повсеместно применяются во всех отраслях производства, в промышленности, в сельском хозяйстве, во всех сферах жизнедеятельности человека. Состоят кабели из токопроводящих жил. Они бывают медными или алюминиевыми. Сечение у этих жил может быть, как круглое, так и секторное. Наполнение кабелей бывают в одну проволоку, так и во множество. Кабели изолированы и покрыты воздух- и влагонепроницаемой оболочкой. При производстве кабелей должны соблюдаться специальные технические условия ТУ У 3.67-00217099.3-94.

Существуют такие образцы кабелей: А В В Г; А В В Гнг; А В В Г-П; А В В Гз; А В Б бШв; В В Г; ВВ Гнг; ВВ Г-П; ВВ Гз; ВБбШ (кабель ВБбШв цена). Эти виды кабелей имеют из специального пластиката. Изоляция у них пожароустойчивая. У кабелей А Пв ВГ; А Пв ВГ-П; А Пв Бб Шв; Пв ВГ; Пв ВГ- П, Пв Бб Шв оболочка состоит из пластиката П В Х. Оболочки могут быть из нескольких или из одного уплотнительного слоя. Для этого применяют самые разные материалы. Некоторые модели кабелей оснащают сетчатыми экранами из металла, плёнки из полимеров, металлизированной фольги.

Область применения кабелей широкая. Кабели предназначены для транспортировки по ним электрического тока. Номинальное напряжение в кабелях предусмотрено от 660 вольт и в 1000, и в 50 Гц. Свойство таких кабелей таково, что их сфера применения может быть самой жесткой: им не страшны механические повреждения. Такие виды кабеля применяют при прокладке в земле, шахтах, туннелях. Но для кабеля противопоказаны растягивания. При наличии у кабеля маркировки «НГ», может означать, что его область применения распространяется на различные здания, при строительстве метро, и даже в тех местах, где возможны возгорания. Исключение является в противопоказаниях к растягиванию.

Кабели с маркировкой LS применяют там, где нет рисков для их механических повреждений. У этих кабелей повышенная пожаростойкость и низкое дымовыделение. Такие кабели применяют в установках, где переменное напряжение 660 в и 1000 в, 50Гц. Это могут быть АЗС (атомные электростанции) и промышленные предприятия.

Продукция реализуется через торговую сеть и в интернете. Кабель цена за метр варьируется в зависимости от производителей и поставщиков.