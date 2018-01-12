Сиденья для унитазов Roca: особенности и преимущества

Всей продукции, выпускаемой испанской компанией, присущи такие черты, как: компактность, стильный дизайн, долговечность и функциональность.

Бренд известен на рынке на протяжении нескольких десятилетий, а это значит, что сиденье для унитаза Roca, вне зависимости от модели, является лучшим в своём сегменте. Сегодня на рынке представлено огромное количество моделей, способных удовлетворить любой вкус и потребности. Компания выпускает сиденья:

1. С функцией биде.

2. С микролифтом.

3. Детские.

4. Стандартные, различающиеся по форме, цвету и габаритам. Изготовитель также выпускает изделия со спинкой, способствующие повышению комфорта.

Особенности

В состав линейки входят изделия, которые запросто можно отнести к разряду бюджетных. Кроме того, компания Roca выпускает сиденья для унитазов премиум-класса. В составе конструкции подобных изделий имеется одно очень полезное приспособление – микролифт, благодаря которому крышка не падает с грохотом на унитаз, а плавно опускается на него. Если человеку не нужна такая опция, то он может отключить её в любой момент. Для удобства эксплуатации в состав конструкции могут быть введены и другие элементы, например, подогрев сидений и автоматическая система открывания/закрывания крышки.

Преимущества сидений Roca

1. Простота в монтаже и эксплуатации. Здесь главное, чтобы размеры сиденья совпали с размерами чаши унитаза.

2. Покупатель может подобрать изделие желаемой формы и размеров, а также крышку-сиденье, оснащённую комплектом дополнительных функций.

3. Качество продукции контролируется не только в процессе производства, но и при подборе комплектующих.

4. Интересный и разнообразный дизайн. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

5. Широкий ассортимент, что способствует подбору изделия, идеально подходящего для имеющегося или только что установленного унитаза.

6. В составе многих моделей можно обнаружить очень прочное и надёжное металлическое крепление Soft Close, неподверженное коррозии.

Дюропласт – идеальный материал

Специалисты компании Roca предлагают обратить внимание на изделия, изготовленные из дюропласта – материала, наделённого целым рядом положительных свойств. Дюропласту присуща высокая плотность, а это значит, что он отличается устойчивостью к механическим воздействиям. Вывести из строя дюропластовую крышку-сиденье совсем непросто, кроме того, она долгое время не потеряет свой первоначальный внешний вид даже при условии, что на неё будут воздействовать неблагоприятные факторы, например: ультрафиолет, слабые кислоты, средства бытовой химии. Гладкая поверхность, напоминающая керамическую – ещё одно неоспоримое преимущество дюропласта.

Примечательно, что изделия, изготовленные из этого материала, отличаются более высоким качеством и долговечностью, чем пластиковые аналоги. И по этой причине компания Roca отвела доминирующее положение в своём ассортименте дюропластовым крышкам-сиденьям. В состав дюропласта входят специальные компоненты, наделяющие материал высокими гигиеническими свойствами. Следовательно, дюропластовым изделиям присущи высокие антибактериальные характеристики, но это не значит, что за ними не нужно ухаживать. Все процедуры по уходу – стандартны, и единственное, чего не рекомендуется делать, так это использовать порошкообразные чистящие средства. Любое сиденье для унитаза Roca прослужит долго, потому что производитель сделал всё возможное для увеличения эксплуатационного периода.