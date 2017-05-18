Современная детская мебель от украинского производителя My-baby

Компания My-baby ‒ известный украинский производитель детской мебели и аксессуаров, который предлагает широкий ассортимент продукции по выгодным ценам с адресной доставкой по Украине. Через интернет-магазин my-baby.ua можно выбрать мебель для детской комнаты с учетом возраста, пола, вкусовых предпочтений ребенка. Изысканные аксессуары (предметы декора, балдахины, картины, игрушки) подчеркнут выбранный стиль и внесут «изюминку» в созданный интерьер. Чем отличается детская мебель торговой марки My-baby? Прежде всего, такими неоспоримыми преимуществами, как:

функциональность;

безупречное качество;

оригинальный дизайн;

эстетичность;

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Мебель для детей My-baby ориентирована на разные возрастные группы и выполнена в замысловатом дизайне. Разнообразие коллекций позволит подобрать тот вариант мебельных гарнитуров, который идеально впишется в интерьер детской комнаты. Приобретая мебель от производителя, Вы существенно экономите на покупке, а также можете быть уверены в высоком качестве продукции. Получите 5 % скидку на весь мебельный ассортимент при подписке на рассылку от магазина.

Какой должна быть детская мебель?

Чтобы купить по-настоящему качественную, функциональную мебель для детской комнаты, необходимо найти надежного производителя, который предоставляет 100 % гарантию качества на всю выпускаемую продукцию. Компания My-baby дарит возможность купить практичную, удобную и красивую мебель (комоды, детские шкафы, кровати, столы) по приемлемым ценам. Каким критериям должна соответствовать детская мебель? Прежде всего, абсолютной безопасности и надежности в эксплуатации. В создании детской мебели компания My-baby использует только качественные материалы и комплектующие, которые гарантируют соответствие готовой мебельной продукции международным стандартам качества. Мебель, представленная на сайте my-baby.ua, сочетает в себе несколько достоинств: оригинальный дизайн, функциональность, конкурентную стоимость. Использование высокотехнологического оборудования и современных материалов в производстве мебельной продукции позволяет компании My-baby изготавливать детскую модульную мебель, которая славится отличным соотношением «цена – качество». Производитель постоянно обновляет ассортимент и разрабатывает модные новинки в соответствии с последними тенденциями, расширяя и модернизируя собственное производство.