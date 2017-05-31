Современные покрытия: защитим древесину от любых негативных факторов

mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 05:32

Современные покрытия: защитим древесину от любых негативных факторов

Дерево – натуральный практичный материал, который повсеместно используется в строительстве. Невысокая стоимость, надежность, эстетическая привлекательность делают его выбором номер один для многих конструкций. Но воздействие естественных факторов среды вызывает внутренние разрушения и ухудшает внешний вид деревянных сооружений. Чтобы препятствовать этому процессу, строительная промышленность разрабатывает новые покрытия, которые защищают материал, увеличивают срок его эксплуатации.

Факторы риска

Во многом функциональная усталость определяется условиями среды. Деревянные элементы, которые расположены снаружи здания, испытывают ультрафиолетовую нагрузку, воздействие влаги, перепады температур. Эффективным защитным средством являются немецкие краски Реммерс, которые, глубоко проникая в текстуру дерева, способствуют ее сохранению, увеличивают износостойкость.

Дерево внутри дома подвержено не меньшей нагрузке. Перепады влажности, наличие обогревательных элементов, развитие микроорганизмов и плесени, активная бытовая химия – все это разрушительно действует на структуру волокон и приводит к быстрой порче материала.

Средства защиты

Современная строительная промышленность предлагает широкий выбор красок для эффективной и безопасной защиты древесных покрытий. Они с успехом используются для отделки деревянных поверхностей, защиты мебели, напольного полотна.

В практике используются краски разных типов: акриловые, водоэмульсионные, латексные и другие. Для фасадных элементов особое значение приобретает устойчивость покрытия к выгоранию, его гидрофобные свойства. Детально о свойствах фасадных красок вас сможет проинформировать источник.

Для внутреннего интерьера на первое место выходят экологичность, безопасность и эстетическая привлекательность. Покрытие не должно выделять токсичных паров и при этом обязано соответствовать действующим строительным нормам. Большое внимание уделяется текстуре и цветовой гамме, поскольку краска не только позволяет увеличить срок службы дерева, но и существенно расширяет дизайнерские возможности. Устойчивость к истиранию – еще один фактор, который обеспечивает покраска. Дерево перестает быть восприимчивым к влажности, бытовой химии, становится устойчивым к загрязнению, меньше изнашивается в ходе эксплуатации.

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mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 05:32
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