Способы очистки крыши от снега

С наступлением зимы появляется морока с подготовкой подарков на Новый год и, конечно же, снегом, который обязательно счищать с кровли. Проблемы возникают по ряду причин. Во-первых, если это здание какой-нибудь структуры, то снег должен очищаться таким образом, что не пострадали сотрудники.

Во-вторых, даже если это касается только очистки крыша дома или дачи, нужно позаботиться о страховки, чтобы случайно не соскользнуть и не упасть с большой высоты. Не забывайте, что всегда можно получить информацию о очистки кровли от снега тут.

Давайте рассмотрим несколько основных способов избавиться от снега, при этом не повредив кровлю.

Наиболее популярным является физическое воздействие. Особо разбирать его не нужно, для этого, один или несколько человек поднимается наверх и начинают скидывать снег с крыши на землю. При этом используют его только после выпадения снега или во время подтягивания льда.

Если снег успел немного подтаять, а затем ударил сильный мороз, разделить его на части без специальных приспособлений никак не удастся. В таком случае можно использовать электрическую или бензиновую электропилу. Минус в том, что это крайне неудобно и нужно быть осторожным, не поскользнувшись на льду.

Чтобы почистить невысокую крышу, необязательно на неё залазить, для этого можно использовать специальный скребок. Он может быть из составных частей или представлен в виде цельной конструкции, составляющей от 3 до 8 метров (может быть больше). Проблема состоит в том, что им трудно управлять, а при ударах по сосулькам, можно случайно повредить кровлю.

Имея в своём распоряжении одноэтажный дом, заняться чисткой крыши можно с лестницы. С собой понадобится взять деревянный брусок, лопату, страховой пояс и двух напарников. Кусочек деревяшки нужен чтобы сбивать сосульки, пояс для защиты от падения. Двое напарников в это время должны постоянно удерживать лестницу. Даже в том случае, если вы сорветесь, они должны её удержать.

Ну а самый безопасный способ – это находясь в люльке автоподъёмника. Такой способ используют на предприятиях, и он позволяет безопасно сбивать сосульки и очищать выступающий край снега.