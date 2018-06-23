Способы оценки кадастровой стоимости недвижимых объектов

Собственники жилых помещений должны уплачивать налоги согласно законам, которые установлены в государстве. В процессе расчёта фиксированной суммы налога учитываются многие моменты, например, кадастровая стоимость. Зачастую люди задаются вопросом, как узнать цену имущества в кадастровом реестре.

Владельцы квартир так же сталкиваются с необходимостью оценить квартиру после затопления, которую можно заказать тут.

На сегодняшний день в интернете присутствует значительное количество порталов, которые подскажут пользователю кадастровую стоимость объекта недвижимого имущества. Среди основных ресурсов стоит выделить сайты Налоговой службы, Госууслуг и Росреестра. Для ознакомления с информацией на сайте Налогового ведомства следует пройти регистрацию. После выполнения данной процедуры пользователь сможет просмотреть историю оплаты налогов за весь период владения недвижимостью. Также здесь можно осведомиться о наличии задолженностей или переплат.

На портале Госуслуг также нужно зарегистрироваться. Но, в отличие от сайта налоговой службы, здесь нужно пройти верификацию личных данных. Для этого следует обратиться в Многофункциональный центр с соответствующим документом. Конечно, это не самый простой вариант получения информации. Но, в любом случае, пройдя один раз регистрацию и верификацию данных на сервисе, каждый пользователь сможет постоянно владеть данными о госуслугах. Это избавит владельцев недвижимого имущества от ненужных посещений государственных учреждений.

На сайте Росреестра пользователь может получить все сведения онлайн или с помощью карты кадастра. Наиболее простым вариантом получения информации является способ онлайн-заявки. Для этого на сайте ресурса следует перейти на страницу «электронные сервисы». Здесь нужно ввести номер кадастра недвижимого объекта и указать электронный адрес для связи. После отправления заявки можно получить все необходимые сведения.

Зачастую возникают ситуации, когда собственник недвижимого объекта замечает, что в кадастровом реестре указана неверная цена его имущества. При возникновении сомнений каждый собственник имеет право оспорить установленную цену. Заявление на пересчёт кадастровой стоимости разрешается подавать органам регионального самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Основания для подачи заявления

Неправильная оценка данных об имуществе, что повлекло за собой ошибку при расчете цены;

Необходимость расчета рыночной стоимости имущества.

Чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, помимо заявления нужно предоставить следующие документы: выписка из Росреестра, касающаяся цены по кадастру, отчёт об осуществлении недвижимой оценки, документы, определяющие ошибочность указанной цены.

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После подачи заявления будет решаться вопрос об изменении цены имущества в кадастровом реестре. В ходе просмотра заявления Росреестр может отказать заявителю, если будет доказан факт, что изначальная оценка недвижимого имущества была проведена верно. Если данные при расчете цены были ошибочными, то будет произведено изменение кадастровой стоимости. Чтобы не получить возможность отказа, необходимо предоставить все необходимые документы и стопроцентные доказательства своей правоты.

Каждый объект недвижимости обладает уникальным кадастровым номером. Именно по данному номеру и идентифицируется имущество собственника. Кадастровый паспорт включает в себя основные характеристики объекта, который состоит на учете в Росреестре. Кадастровый паспорт позволяет определить кадастровую цену недвижимости. При оформлении кадастрового паспорта вам потребуется наличие следующих документов: заявление на выдачу паспорта, квитанция по факту оплаты госпошлины, ксерокопия паспорта, документ, подтверждающий владение недвижимостью.

Таким образом, каждый собственник недвижимости должен владеть юридической информацией по вопросу своего недвижимого имущества. Исчерпывающее знание всех тонкостей позволит избежать возможных неприятностей с налоговой службой. К тому же, знание вышеописанных нюансов позволит значительно упросить процесс уплаты налогов. Консультацию по необходимым вопросам всегда можно получить на различных правовых ресурсах, например, в «Имущество-Плюс».

Источник: http://implus18.ru/osparivanie-kadastrovoj-stoimosti